https://ria.ru/20210627/ipoteka-1738798387.html

Путин поручил продлить действие льготной программы ипотеки

Путин поручил продлить действие льготной программы ипотеки - РИА Новости, 27.06.2021

Путин поручил продлить действие льготной программы ипотеки

Президент Владимир Путин поручил правительству продлить до 1 июля 2022 года действие льготной ипотеки, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T13:06

2021-06-27T13:06

2021-06-27T16:20

россия

ипотека

недвижимость

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству продлить до 1 июля 2022 года действие льготной ипотеки, сообщается на сайте Кремля.Отмечается, что ставка не должна превышать семи процентов, а ее максимальный размер не должен быть выше трех миллионов рублей.Также кабинету министров поручено обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей с детьми, позволив тем, у кого первый и последующие дети родились 1 января 2018 года, получать займы на покупку жилья на первичном рынке по ставке шесть процентов или на рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в размере до шести миллионов рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей эта сумма увеличена до 12 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210627/ipoteka-1738794314.html

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2021

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россия, ипотека, недвижимость, владимир путин, экономика