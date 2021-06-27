https://ria.ru/20210627/ipoteka-1738798387.html
Путин поручил продлить действие льготной программы ипотеки
Путин поручил продлить действие льготной программы ипотеки - РИА Новости, 27.06.2021
Путин поручил продлить действие льготной программы ипотеки
Президент Владимир Путин поручил правительству продлить до 1 июля 2022 года действие льготной ипотеки, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T13:06
2021-06-27T13:06
2021-06-27T16:20
россия
ипотека
недвижимость
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству продлить до 1 июля 2022 года действие льготной ипотеки, сообщается на сайте Кремля.Отмечается, что ставка не должна превышать семи процентов, а ее максимальный размер не должен быть выше трех миллионов рублей.Также кабинету министров поручено обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей с детьми, позволив тем, у кого первый и последующие дети родились 1 января 2018 года, получать займы на покупку жилья на первичном рынке по ставке шесть процентов или на рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в размере до шести миллионов рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей эта сумма увеличена до 12 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210627/ipoteka-1738794314.html
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россия, ипотека, недвижимость, владимир путин, экономика
Путин поручил продлить действие льготной программы ипотеки
13:06 27.06.2021 (обновлено: 16:20 27.06.2021)
Путин поручил продлить до 1 июля 2022 года действие льготной ипотеки