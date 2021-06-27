https://ria.ru/20210627/ipoteka-1738794314.html
Россияне стали отказываться от ипотеки
Россияне стали отказываться от ипотеки - РИА Новости, 27.06.2021
Россияне стали отказываться от ипотеки
Россияне стали отказываться от оформления ипотеки на фоне роста ставок по ней: число и объем выданных в мае кредитов снизились более чем на четверть по... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T12:15
2021-06-27T12:15
2021-06-27T13:52
россия
ипотека
недвижимость
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россияне стали отказываться от оформления ипотеки на фоне роста ставок по ней: число и объем выданных в мае кредитов снизились более чем на четверть по сравнению с апрелем, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".Так, число выданных в мае ипотечных кредитов снизилось на 27% — до 57,1 тысячи ссуд, а их объем уменьшился на 28,2%, до 184 миллиардов рублей.По данным ЦБ, средняя ставка ипотечного кредита в России с начала года колебалась в районе 7,2% годовых, но затем начала расти — до 7,3% годовых по итогам апреля. Общий объем задолженности граждан по жилищным кредитам в апреле впервые превысил десять триллионов рублей.
https://ria.ru/20210614/ipoteka-1736918273.html
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россия, ипотека, недвижимость, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россияне стали отказываться от ипотеки
12:15 27.06.2021 (обновлено: 13:52 27.06.2021)
В бюро кредитных историй "Эквифакс" сообщили, что в мае выдано на 27% меньше ипотечных кредитов