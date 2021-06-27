https://ria.ru/20210627/ipoteka-1738794314.html

Россияне стали отказываться от ипотеки

Россияне стали отказываться от ипотеки - РИА Новости, 27.06.2021

Россияне стали отказываться от ипотеки

Россияне стали отказываться от оформления ипотеки на фоне роста ставок по ней: число и объем выданных в мае кредитов снизились более чем на четверть по... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T12:15

2021-06-27T12:15

2021-06-27T13:52

россия

ипотека

недвижимость

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россияне стали отказываться от оформления ипотеки на фоне роста ставок по ней: число и объем выданных в мае кредитов снизились более чем на четверть по сравнению с апрелем, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".Так, число выданных в мае ипотечных кредитов снизилось на 27% — до 57,1 тысячи ссуд, а их объем уменьшился на 28,2%, до 184 миллиардов рублей.По данным ЦБ, средняя ставка ипотечного кредита в России с начала года колебалась в районе 7,2% годовых, но затем начала расти — до 7,3% годовых по итогам апреля. Общий объем задолженности граждан по жилищным кредитам в апреле впервые превысил десять триллионов рублей.

https://ria.ru/20210614/ipoteka-1736918273.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ипотека, недвижимость, центральный банк рф (цб рф), экономика