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Москвичей предупредили о ливне и граде до конца воскресенья
Москвичей предупредили о ливне и граде до конца воскресенья - РИА Новости, 27.06.2021
Москвичей предупредили о ливне и граде до конца воскресенья
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ливне, шквалистом ветре до 23 метров в секунду и крупном граде до конца суток. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T17:30
2021-06-27T17:30
2021-06-27T17:30
подтопление на востоке крыма
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ливне, шквалистом ветре до 23 метров в секунду и крупном граде до конца суток."По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайший час с сохранением до конца суток 27 июня местами по территории города Москвы ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду", - говорится в сообщении.
москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подтопление на востоке крыма, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество
Москвичей предупредили о ливне и граде до конца воскресенья
МЧС предупреждает москвичей о ливне, граде и шквалистом ветре до конца воскресенья