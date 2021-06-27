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Эксперт оценил заявление Германии о страхе войны с Россией
Эксперт оценил заявление Германии о страхе войны с Россией - РИА Новости, 27.06.2021
Эксперт оценил заявление Германии о страхе войны с Россией
Заявления немецкого посла в Киеве Анки Фельдгузен о страхе вооруженного столкновения с Москвой говорят о том, что европейские члены НАТО отдают себе отчет в... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T12:28
2021-06-27T12:28
россия
дмитрий кулеба
мария захарова
российский совет по международным делам
мид украины
высшая школа экономики (вшэ)
андерс фог расмуссен
грузия
киев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Заявления немецкого посла в Киеве Анки Фельдгузен о страхе вооруженного столкновения с Москвой говорят о том, что европейские члены НАТО отдают себе отчет в том, чем грозит втягивание Украины в альянс, сказал РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Владимир Батюк.Ранее посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила в интервью изданию "Зеркало недели" о страхе вооруженного столкновения с Москвой. По ее словам, вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшее время. Она отметила, что у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война, добавив, что "потому что одно из преимуществ НАТО - пятая статья Вашингтонского договора". Фельдгузен заявила, что "и все боятся быть с Россией в прямой войне". При этом она назвала спекуляцией разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии газового транзита через украинскую территорию."Военные альянсы создаются для того, чтобы воевать, а не какой-то другой цели. Исключать такую возможность, разумеется, нельзя. С другой стороны, судя по интервью, которое произвело большое впечатление на международную общественность, в том числе, украинскую, - руководство Североатлантического альянса, прежде всего, европейские члены НАТО отдают себе отчет в том, что прием Украины в ряды организации Североатлантического договора мог бы иметь самые тяжелые и непредсказуемые последствия, в том числе и возможно вовлечение НАТО в вооруженный конфликт с Россией, чего бы, конечно, никто бы не хотел", - сказал Батюк."Лично на меня это интервью произвело положительное впечатление как свидетельство здравомыслия и реалистичности правящих кругов такого видного члена альянса, как ФРГ", - добавил он.Эксперт обратил внимание, что аналогичная ситуация сложилась и вокруг возможного членства Грузии в НАТО."Наблюдается схожая ситуация, когда правящие круги этой страны настойчиво стремятся в альянс, но самому альянсу совершенно не желательно иметь Грузию в своих рядах - страну, у которой есть территориальные споры, претензии с непризнанными республиками, которые поддерживаются Россией", - пояснил Батюк.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова немецкого посла в Киеве о "всеобщем страхе войны с Россией", обратила внимание на разницу в мировоззрении Москвы и НАТО: Россия в основу своей национальной политики заложила не страх войны с кем-то, а мир и его поддержание.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе 14 июня поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев провел достаточно реформ для получения плана действий по членству в НАТО, главное препятствие на пути его получения – это "нежелание послать такой сигнал РФ". По его словам, Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.В МИД РФ ранее заявляли, что вступление Украины в НАТО не принесет этой стране стабильности и никак не помогло бы гармонизировать ситуацию внутри страны - это химера, которую украинские политики скармливают населению.
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россия, дмитрий кулеба, мария захарова, российский совет по международным делам, мид украины, высшая школа экономики (вшэ), андерс фог расмуссен, грузия, киев
Эксперт оценил заявление Германии о страхе войны с Россией
12:28 27.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт Владимир Батюк оценил заявление Германии о страхе войны с Россией

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Заявления немецкого посла в Киеве Анки Фельдгузен о страхе вооруженного столкновения с Москвой говорят о том, что европейские члены НАТО отдают себе отчет в том, чем грозит втягивание Украины в альянс, сказал РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Владимир Батюк.
Ранее посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила в интервью изданию "Зеркало недели" о страхе вооруженного столкновения с Москвой. По ее словам, вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшее время. Она отметила, что у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война, добавив, что "потому что одно из преимуществ НАТО - пятая статья Вашингтонского договора". Фельдгузен заявила, что "и все боятся быть с Россией в прямой войне". При этом она назвала спекуляцией разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии газового транзита через украинскую территорию.
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"Военные альянсы создаются для того, чтобы воевать, а не какой-то другой цели. Исключать такую возможность, разумеется, нельзя. С другой стороны, судя по интервью, которое произвело большое впечатление на международную общественность, в том числе, украинскую, - руководство Североатлантического альянса, прежде всего, европейские члены НАТО отдают себе отчет в том, что прием Украины в ряды организации Североатлантического договора мог бы иметь самые тяжелые и непредсказуемые последствия, в том числе и возможно вовлечение НАТО в вооруженный конфликт с Россией, чего бы, конечно, никто бы не хотел", - сказал Батюк.
"Лично на меня это интервью произвело положительное впечатление как свидетельство здравомыслия и реалистичности правящих кругов такого видного члена альянса, как ФРГ", - добавил он.
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Эксперт обратил внимание, что аналогичная ситуация сложилась и вокруг возможного членства Грузии в НАТО.
"Наблюдается схожая ситуация, когда правящие круги этой страны настойчиво стремятся в альянс, но самому альянсу совершенно не желательно иметь Грузию в своих рядах - страну, у которой есть территориальные споры, претензии с непризнанными республиками, которые поддерживаются Россией", - пояснил Батюк.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова немецкого посла в Киеве о "всеобщем страхе войны с Россией", обратила внимание на разницу в мировоззрении Москвы и НАТО: Россия в основу своей национальной политики заложила не страх войны с кем-то, а мир и его поддержание.
Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе 14 июня поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев провел достаточно реформ для получения плана действий по членству в НАТО, главное препятствие на пути его получения – это "нежелание послать такой сигнал РФ". По его словам, Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
В МИД РФ ранее заявляли, что вступление Украины в НАТО не принесет этой стране стабильности и никак не помогло бы гармонизировать ситуацию внутри страны - это химера, которую украинские политики скармливают населению.
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