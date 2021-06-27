Володин прокомментировал инцидент с эсминцем Defender
17:32 27.06.2021 (обновлено: 18:44 27.06.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Володин призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить действия Великобритании из-за инцидента с эсминцем
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом.
"Хорошо, что инцидент завершился без трагических последствий. Кроме позора тех, кто планировал эту операцию. А последствия могли быть страшными. Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом", - написал Володин в Telegram-канале.
"Было бы правильно международным организациям - ООН, ОБСЕ, да и ПАСЕ с Европарламентом - осудить действия властей Великобритании и призвать к ответственности тех, кто стоит за этой авантюрой", - отметил Володин.
Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем, заявил, что Россия будет всеми средствами, в том числе военными, защищать свои границы.
Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.