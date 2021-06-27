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https://ria.ru/20210627/esminets-1738816360.html
Володин прокомментировал инцидент с эсминцем Defender
Володин прокомментировал инцидент с эсминцем Defender - РИА Новости, 27.06.2021
Володин прокомментировал инцидент с эсминцем Defender
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T17:32
2021-06-27T18:44
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
су-24м
черное море
госдума рф
сергей рябков
украина
в мире
вячеслав володин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом."Хорошо, что инцидент завершился без трагических последствий. Кроме позора тех, кто планировал эту операцию. А последствия могли быть страшными. Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом", - написал Володин в Telegram-канале.По словам Володина, совершенно очевидно, что страны Евросоюза и США пытаются отмолчаться, "замять" инцидент. "Очередное проявление двойных стандартов", - написал председатель ГД."Было бы правильно международным организациям - ООН, ОБСЕ, да и ПАСЕ с Европарламентом - осудить действия властей Великобритании и призвать к ответственности тех, кто стоит за этой авантюрой", - отметил Володин.Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем, заявил, что Россия будет всеми средствами, в том числе военными, защищать свои границы.Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, черное море, госдума рф, сергей рябков, украина, в мире, вячеслав володин
Володин прокомментировал инцидент с эсминцем Defender
17:32 27.06.2021 (обновлено: 18:44 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Володин призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить действия Великобритании из-за инцидента с эсминцем

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом.
"Хорошо, что инцидент завершился без трагических последствий. Кроме позора тех, кто планировал эту операцию. А последствия могли быть страшными. Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом", - написал Володин в Telegram-канале.
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Британский эсминец и русские бомбы. Что случилось в Черном море
По словам Володина, совершенно очевидно, что страны Евросоюза и США пытаются отмолчаться, "замять" инцидент. "Очередное проявление двойных стандартов", - написал председатель ГД.
"Было бы правильно международным организациям - ООН, ОБСЕ, да и ПАСЕ с Европарламентом - осудить действия властей Великобритании и призвать к ответственности тех, кто стоит за этой авантюрой", - отметил Володин.
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Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем, заявил, что Россия будет всеми средствами, в том числе военными, защищать свои границы.
Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияСу-24МЧерное мореГосдума РФСергей РябковУкраинаВ миреВячеслав Володин
 
 
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