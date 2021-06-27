Захарова оценила публикации британских СМИ об инциденте с эсминцем
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на ПМЭФ-2021
Захарова оценила публикации британских СМИ об инциденте с эсминцем
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикации британских СМИ о подробностях инцидента с эсминцем Defender у берегов Крыма, отметив, что "агенты 007 уже не те".
В своем Telegram-канале Захарова опубликовала выдержки из публикации британских СМИ, где содержатся фрагменты секретных документов о проходе эсминца Defender у Крыма. В них говорится, что Великобритания приняла решение о проходе своего эсминца у берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Украины и показать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими. В минобороны Великобритании уже признали факт потери секретных документов. Предположительно, они принадлежат высокопоставленному чиновнику военного, а нашел их, по данным журналистов, случайный прохожий у автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии 22 июня, процитировала Захарова сообщения СМИ.
"На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия. Агенты 007 уже не те", - написала Захарова.
"А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны "русские хакеры", если есть британские автобусные остановки?" - добавила официальный представитель российского МИД.
Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем, заявил, что Россия будет всеми средствами, в том числе военными, защищать свои границы.
Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.