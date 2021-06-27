https://ria.ru/20210627/erdan-1738835631.html

Посол Израиля в США подает в отставку

Посол Израиля в США подает в отставку - РИА Новости, 27.06.2021

Посол Израиля в США подает в отставку

Посол Израиля в США Гилад Эрдан сообщил, что подает в отставку, поскольку новое израильское правительство должно назначить другого посла, тем не менее, дипломат РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T23:48

2021-06-27T23:48

2021-06-27T23:48

антониу гутерреш

реувен ривлин

кнессет израиля

джо байден

нью-йорк (город)

оон

сша

израиль

в мире

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол Израиля в США Гилад Эрдан сообщил, что подает в отставку, поскольку новое израильское правительство должно назначить другого посла, тем не менее, дипломат продолжит быть постпредом страны в ООН."Я поговорил с премьер-министром (Израиля Нафтали) Беннетом и попросил его принять мою отставку с поста посла Израиля в США до назначения нового посла от его имени. Для меня было настоящей честью представлять Израиль (на территории) нашего ближайшего союзника", - написал Эрдан в Twitter.Он отметил, что время пребывания на должности он работал над установлением связей с администрацией Джо Байдена и над тем, чтобы получить поддержку от обеих партий. Установленные связи, по его словам, "были доказаны" во время операции в секторе Газа, когда Соединенные Штаты "остановили антиизраильские инициативы" в Совете Безопасности ООН и одобрили дополнительное финансирование системы ПРО "Железный купол"."Я считаю, что нынешнее правительство (Израиля) должно назначить посла, который будет представлять его политически в администрации (США). Однако я буду продолжать защищать Израиль в ООН и бороться за справедливость на международной арене", - подчеркнул дипломат.Ранее канцелярия президента Израиля сообщала, что президент Реувен Ривлин вылетел вечером в субботу с прощальным визитом в США, где в понедельник состоится его встреча с президентом Джо Байденом. Также в программе трёхдневного визита - переговоры с лидерами американской еврейской общины, встреча со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, встречи с послами иностранных государств, выступление с речью в ООН.Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет в июне стал новым премьер-министром Израиля. Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736899185.html

https://ria.ru/20210521/ustupki-1733403289.html

нью-йорк (город)

сша

израиль

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антониу гутерреш, реувен ривлин, кнессет израиля, джо байден, нью-йорк (город), оон, сша, израиль, в мире