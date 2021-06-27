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Посол Израиля в США подает в отставку
Посол Израиля в США подает в отставку - РИА Новости, 27.06.2021
Посол Израиля в США подает в отставку
Посол Израиля в США Гилад Эрдан сообщил, что подает в отставку, поскольку новое израильское правительство должно назначить другого посла, тем не менее, дипломат РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T23:48
2021-06-27T23:48
антониу гутерреш
реувен ривлин
кнессет израиля
джо байден
нью-йорк (город)
оон
сша
израиль
в мире
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол Израиля в США Гилад Эрдан сообщил, что подает в отставку, поскольку новое израильское правительство должно назначить другого посла, тем не менее, дипломат продолжит быть постпредом страны в ООН."Я поговорил с премьер-министром (Израиля Нафтали) Беннетом и попросил его принять мою отставку с поста посла Израиля в США до назначения нового посла от его имени. Для меня было настоящей честью представлять Израиль (на территории) нашего ближайшего союзника", - написал Эрдан в Twitter.Он отметил, что время пребывания на должности он работал над установлением связей с администрацией Джо Байдена и над тем, чтобы получить поддержку от обеих партий. Установленные связи, по его словам, "были доказаны" во время операции в секторе Газа, когда Соединенные Штаты "остановили антиизраильские инициативы" в Совете Безопасности ООН и одобрили дополнительное финансирование системы ПРО "Железный купол"."Я считаю, что нынешнее правительство (Израиля) должно назначить посла, который будет представлять его политически в администрации (США). Однако я буду продолжать защищать Израиль в ООН и бороться за справедливость на международной арене", - подчеркнул дипломат.Ранее канцелярия президента Израиля сообщала, что президент Реувен Ривлин вылетел вечером в субботу с прощальным визитом в США, где в понедельник состоится его встреча с президентом Джо Байденом.&nbsp;Также в программе трёхдневного визита - переговоры с лидерами американской еврейской общины, встреча со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, встречи с послами иностранных государств, выступление с речью в ООН.Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет в июне стал новым премьер-министром Израиля. Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид.
https://ria.ru/20210613/bayden-1736899185.html
https://ria.ru/20210521/ustupki-1733403289.html
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антониу гутерреш, реувен ривлин, кнессет израиля, джо байден, нью-йорк (город), оон, сша, израиль, в мире
Посол Израиля в США подает в отставку
23:48 27.06.2021
 
© AP Photo / Tsafrir AbayovМинистр внутренней безопасности и стратегического планирования Израиля Гилад Эрдан
Министр внутренней безопасности и стратегического планирования Израиля Гилад Эрдан - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Посол Израиля в США Эрдан подает в отставку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол Израиля в США Гилад Эрдан сообщил, что подает в отставку, поскольку новое израильское правительство должно назначить другого посла, тем не менее, дипломат продолжит быть постпредом страны в ООН.
"Я поговорил с премьер-министром (Израиля Нафтали) Беннетом и попросил его принять мою отставку с поста посла Израиля в США до назначения нового посла от его имени. Для меня было настоящей честью представлять Израиль (на территории) нашего ближайшего союзника", - написал Эрдан в Twitter.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 23:22
Байден назвал США лучшим другом Израиля
Он отметил, что время пребывания на должности он работал над установлением связей с администрацией Джо Байдена и над тем, чтобы получить поддержку от обеих партий. Установленные связи, по его словам, "были доказаны" во время операции в секторе Газа, когда Соединенные Штаты "остановили антиизраильские инициативы" в Совете Безопасности ООН и одобрили дополнительное финансирование системы ПРО "Железный купол".
"Я считаю, что нынешнее правительство (Израиля) должно назначить посла, который будет представлять его политически в администрации (США). Однако я буду продолжать защищать Израиль в ООН и бороться за справедливость на международной арене", - подчеркнул дипломат.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 21:37
В США рассказали, что не делали уступок Израилю
Ранее канцелярия президента Израиля сообщала, что президент Реувен Ривлин вылетел вечером в субботу с прощальным визитом в США, где в понедельник состоится его встреча с президентом Джо Байденом. Также в программе трёхдневного визита - переговоры с лидерами американской еврейской общины, встреча со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, встречи с послами иностранных государств, выступление с речью в ООН.
Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет в июне стал новым премьер-министром Израиля. Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид.
 
Антониу ГутеррешРеувен РивлинКнессет ИзраиляДжо БайденНью-Йорк (город)ООНСШАИзраильВ мире
 
 
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