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В Нижегородской области автомобиль сбил стоявшую на обочине семью
В Нижегородской области автомобиль сбил стоявшую на обочине семью - РИА Новости, 27.06.2021
В Нижегородской области автомобиль сбил стоявшую на обочине семью
Автомобиль сбил семью, стоявшую на обочине дороги в Нижегородской области, мужчин погиб, женщина и ребенок получили травмы, сообщает ГУ МВД России по... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T22:57
2021-06-27T22:57
россия
нижний новгород
нижегородская область
шахунский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Автомобиль сбил семью, стоявшую на обочине дороги в Нижегородской области, мужчин погиб, женщина и ребенок получили травмы, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.ДТП произошло в воскресенье около 13.25 на 260 километре автодороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров в Шахунском районе.По имеющейся информации, водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную скорость движения и сбил пешеходов, стоящих на обочине проезжей части дороги возле своего автомобиля "Лада Калина"."В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний пешеход скончался, женщина-пешеход и малолетний ребенок получили телесные повреждения. Водитель и его пассажир также получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.В свою очередь министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что женщина и трехлетний ребенок госпитализированы. "После доставки в больницу, осмотра и обследования ребенок в тяжёлом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение. Женщина (34 года) - состояние средней степени тяжести, стабильная, находится в хирургическом отделении", - написал министр на своей странице в Facebook. Он добавил, что ребенка решено доставить в детскую областную больницу в Нижнем Новгороде вертолетом медицинской эвакуации.По его словам, ещё один пострадавший - мужчина 39 лет - в госпитализации не нуждался и был отправлен на амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20210627/dtp-1738833198.html
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россия, нижний новгород, нижегородская область, шахунский район, происшествия
В Нижегородской области автомобиль сбил стоявшую на обочине семью
22:57 27.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Нижегородской области автомобиль сбил стоявшую на обочине семью

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Автомобиль сбил семью, стоявшую на обочине дороги в Нижегородской области, мужчин погиб, женщина и ребенок получили травмы, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло в воскресенье около 13.25 на 260 километре автодороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров в Шахунском районе.
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По имеющейся информации, водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную скорость движения и сбил пешеходов, стоящих на обочине проезжей части дороги возле своего автомобиля "Лада Калина".
"В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний пешеход скончался, женщина-пешеход и малолетний ребенок получили телесные повреждения. Водитель и его пассажир также получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
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В свою очередь министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что женщина и трехлетний ребенок госпитализированы. "После доставки в больницу, осмотра и обследования ребенок в тяжёлом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение. Женщина (34 года) - состояние средней степени тяжести, стабильная, находится в хирургическом отделении", - написал министр на своей странице в Facebook. Он добавил, что ребенка решено доставить в детскую областную больницу в Нижнем Новгороде вертолетом медицинской эвакуации.
По его словам, ещё один пострадавший - мужчина 39 лет - в госпитализации не нуждался и был отправлен на амбулаторное лечение.
 
РоссияНижний НовгородНижегородская областьШахунский районПроисшествия
 
 
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