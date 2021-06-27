https://ria.ru/20210627/dtp-1738833636.html

В Нижегородской области автомобиль сбил стоявшую на обочине семью

В Нижегородской области автомобиль сбил стоявшую на обочине семью - РИА Новости, 27.06.2021

В Нижегородской области автомобиль сбил стоявшую на обочине семью

Автомобиль сбил семью, стоявшую на обочине дороги в Нижегородской области, мужчин погиб, женщина и ребенок получили травмы, сообщает ГУ МВД России по... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T22:57

2021-06-27T22:57

2021-06-27T22:57

россия

нижний новгород

нижегородская область

шахунский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Автомобиль сбил семью, стоявшую на обочине дороги в Нижегородской области, мужчин погиб, женщина и ребенок получили травмы, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.ДТП произошло в воскресенье около 13.25 на 260 километре автодороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров в Шахунском районе.По имеющейся информации, водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную скорость движения и сбил пешеходов, стоящих на обочине проезжей части дороги возле своего автомобиля "Лада Калина"."В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний пешеход скончался, женщина-пешеход и малолетний ребенок получили телесные повреждения. Водитель и его пассажир также получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.В свою очередь министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что женщина и трехлетний ребенок госпитализированы. "После доставки в больницу, осмотра и обследования ребенок в тяжёлом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение. Женщина (34 года) - состояние средней степени тяжести, стабильная, находится в хирургическом отделении", - написал министр на своей странице в Facebook. Он добавил, что ребенка решено доставить в детскую областную больницу в Нижнем Новгороде вертолетом медицинской эвакуации.По его словам, ещё один пострадавший - мужчина 39 лет - в госпитализации не нуждался и был отправлен на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20210627/dtp-1738833198.html

https://ria.ru/20210627/skoraya-1738830689.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

шахунский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нижний новгород, нижегородская область, шахунский район, происшествия