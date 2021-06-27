https://ria.ru/20210627/dtp-1738833198.html
Под Ростовом столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
Под Ростовом столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.06.2021
Под Ростовом столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении четырех автомобилей на трассе в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T22:51
2021-06-27T22:51
2021-06-27T22:51
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении четырех автомобилей на трассе в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла в воскресенье вечером на 948-м километре трассы М-4 "Дон".По предварительным данным, водитель Toyota Corolla не выбрал безопасную скорость на участке дороги, где шел ремонт, и столкнулся с Chevrolet Aveo, остановившимся перед пробкой, а потом с Kia Sportage и Nissan Almera."В результате ДТП пострадали пассажир Toyota 1986 года рождения и пассажиры Chevrolet - женщина 1985 года рождения и две шестилетние девочки", - сказал представитель ведомства. Он добавил, благодаря тому, что дети находились в детских креслах, серьезных травм удалось избежать.
https://ria.ru/20210627/dtp-1738821899.html
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ростовская область, происшествия
Под Ростовом столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
В Ростовской области столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости.
Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении четырех автомобилей на трассе в Красносулинском районе Ростовской области
, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.
Авария произошла в воскресенье вечером на 948-м километре трассы М-4 "Дон".
По предварительным данным, водитель Toyota Corolla не выбрал безопасную скорость на участке дороги, где шел ремонт, и столкнулся с Chevrolet Aveo, остановившимся перед пробкой, а потом с Kia Sportage и Nissan Almera.
"В результате ДТП пострадали пассажир Toyota 1986 года рождения и пассажиры Chevrolet - женщина 1985 года рождения и две шестилетние девочки", - сказал представитель ведомства. Он добавил, благодаря тому, что дети находились в детских креслах, серьезных травм удалось избежать.