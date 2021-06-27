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В Самарской области один человек погиб в ДТП со скорой
В Самарской области один человек погиб в ДТП со скорой - РИА Новости, 27.06.2021
В Самарской области один человек погиб в ДТП со скорой
Машина скорой медицинской помощи, грузовик и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в городе Отрадном Самарской области, в результате один человек погиб, РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T19:05
2021-06-27T21:27
россия
самарская область
отрадное
происшествия
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САРАТОВ, 27 июн – РИА Новости. Машина скорой медицинской помощи, грузовик и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в городе Отрадном Самарской области, в результате один человек погиб, ещё пятеро пострадали, сообщила пресс-служба прокуратуры области."Сегодня, 27 июня в Отрадном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей: скорой помощи, легкового автомобиля и "КамАЗа". В результате столкновения погиб водитель скорой помощи, пострадали пять человек. Все пострадавшие направлены в ГБУЗ СО "Отрадненская ЦРБ", им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, по итогам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования и дана оценка действиям лиц. Кроме того, ход доследственной проверки взят прокуратурой на контроль, отметили в ведомстве.Позднее в прокуратуре сообщили, что число пострадавших возросло до шести.На место происшествия для координации действий правоохранительных и контролирующих органов выехал прокурор Отрадного Вадим Лошкарев, добавили в пресс-службе.
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россия, самарская область, отрадное, происшествия
В Самарской области один человек погиб в ДТП со скорой
19:05 27.06.2021 (обновлено: 21:27 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

В Самарской области один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП со скорой

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 июн – РИА Новости. Машина скорой медицинской помощи, грузовик и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в городе Отрадном Самарской области, в результате один человек погиб, ещё пятеро пострадали, сообщила пресс-служба прокуратуры области.
"Сегодня, 27 июня в Отрадном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей: скорой помощи, легкового автомобиля и "КамАЗа". В результате столкновения погиб водитель скорой помощи, пострадали пять человек. Все пострадавшие направлены в ГБУЗ СО "Отрадненская ЦРБ", им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, по итогам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования и дана оценка действиям лиц. Кроме того, ход доследственной проверки взят прокуратурой на контроль, отметили в ведомстве.
Позднее в прокуратуре сообщили, что число пострадавших возросло до шести.
На место происшествия для координации действий правоохранительных и контролирующих органов выехал прокурор Отрадного Вадим Лошкарев, добавили в пресс-службе.
 
РоссияСамарская областьОтрадноеПроисшествия
 
 
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