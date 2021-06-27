https://ria.ru/20210627/dtp-1738787716.html

В Саратовской области кроссовер сбил двух дорожных рабочих

В Саратовской области кроссовер сбил двух дорожных рабочих - РИА Новости, 27.06.2021

В Саратовской области кроссовер сбил двух дорожных рабочих

Кроссовер в городе Энгельсе Саратовской области сбил двух дорожных рабочих и врезался в столб, в результате один человек погиб, водитель и рабочий... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T10:45

2021-06-27T10:45

2021-06-27T10:45

энгельс

саратовская область

дтп

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Кроссовер в городе Энгельсе Саратовской области сбил двух дорожных рабочих и врезался в столб, в результате один человек погиб, водитель и рабочий госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 23.30 (22.30 мск) у дома 56А по проспекту Строителей."По предварительным данным, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Chery Tiggo, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и сбил двух граждан 1991 и 1983 годов рождения, выполнявших дорожные работы, после чего автомашина столкнулась с опорой ЛЭП. В результате ДТП мужчина 1991 года рождения от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, мужчина 1983 года рождения и водитель автомобиля с травмами госпитализированы", - сказали в пресс-службе.ГИБДД по данному факту проводит проверку, все обстоятельства устанавливаются, добавили в ведомстве.

энгельс

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энгельс, саратовская область, дтп, происшествия