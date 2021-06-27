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В Саратовской области кроссовер сбил двух дорожных рабочих
В Саратовской области кроссовер сбил двух дорожных рабочих - РИА Новости, 27.06.2021
В Саратовской области кроссовер сбил двух дорожных рабочих
Кроссовер в городе Энгельсе Саратовской области сбил двух дорожных рабочих и врезался в столб, в результате один человек погиб, водитель и рабочий... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T10:45
2021-06-27T10:45
2021-06-27T10:45
энгельс
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дтп
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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Кроссовер в городе Энгельсе Саратовской области сбил двух дорожных рабочих и врезался в столб, в результате один человек погиб, водитель и рабочий госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 23.30 (22.30 мск) у дома 56А по проспекту Строителей."По предварительным данным, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Chery Tiggo, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и сбил двух граждан 1991 и 1983 годов рождения, выполнявших дорожные работы, после чего автомашина столкнулась с опорой ЛЭП. В результате ДТП мужчина 1991 года рождения от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, мужчина 1983 года рождения и водитель автомобиля с травмами госпитализированы", - сказали в пресс-службе.ГИБДД по данному факту проводит проверку, все обстоятельства устанавливаются, добавили в ведомстве.
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энгельс, саратовская область, дтп, происшествия
В Саратовской области кроссовер сбил двух дорожных рабочих
Кроссовер сбил двух дорожных рабочих в городе Энгельс Саратовской области, один человек погиб
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости.
Кроссовер в городе Энгельсе Саратовской области
сбил двух дорожных рабочих и врезался в столб, в результате один человек погиб, водитель и рабочий госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло в 23.30 (22.30 мск) у дома 56А по проспекту Строителей.
"По предварительным данным, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Chery Tiggo, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и сбил двух граждан 1991 и 1983 годов рождения, выполнявших дорожные работы, после чего автомашина столкнулась с опорой ЛЭП. В результате ДТП мужчина 1991 года рождения от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, мужчина 1983 года рождения и водитель автомобиля с травмами госпитализированы", - сказали в пресс-службе.
ГИБДД по данному факту проводит проверку, все обстоятельства устанавливаются, добавили в ведомстве.