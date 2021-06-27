https://ria.ru/20210627/dtp-1738785546.html

Два человека погибли в ДТП в Брянской области

Два человека погибли в ДТП в Брянской области - РИА Новости, 27.06.2021

Два человека погибли в ДТП в Брянской области

Два человека погибли в ДТП в Севском районе Брянской области в воскресенье, сообщает пресс-служба управления МВД по региону. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T10:17

2021-06-27T10:17

2021-06-27T10:17

россия

севский район

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП в Севском районе Брянской области в воскресенье, сообщает пресс-служба управления МВД по региону."Дорожно-транспортное происшествие произошло около двух часов ночи на 517-м километре автодороги Москва-Киев в Севском районе", - говорится в сообщении.По предварительной информации, 54-летний водитель "Лада-212140" столкнулся со стоящим на проезжей части грузовым автомобилем Mercedes Benz. В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир легкового автомобиля погибли на месте. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Назначена медицинская экспертиза для определения состояния водителей в момент аварии.

https://ria.ru/20210627/dtp-1738777494.html

россия

севский район

брянская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, севский район, брянская область, происшествия