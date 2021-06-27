https://ria.ru/20210627/dtp-1738785546.html
Два человека погибли в ДТП в Брянской области
Два человека погибли в ДТП в Брянской области - РИА Новости, 27.06.2021
Два человека погибли в ДТП в Брянской области
Два человека погибли в ДТП в Севском районе Брянской области в воскресенье, сообщает пресс-служба управления МВД по региону. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T10:17
2021-06-27T10:17
2021-06-27T10:17
россия
севский район
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП в Севском районе Брянской области в воскресенье, сообщает пресс-служба управления МВД по региону."Дорожно-транспортное происшествие произошло около двух часов ночи на 517-м километре автодороги Москва-Киев в Севском районе", - говорится в сообщении.По предварительной информации, 54-летний водитель "Лада-212140" столкнулся со стоящим на проезжей части грузовым автомобилем Mercedes Benz. В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир легкового автомобиля погибли на месте. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Назначена медицинская экспертиза для определения состояния водителей в момент аварии.
https://ria.ru/20210627/dtp-1738777494.html
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севский район
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россия, севский район, брянская область, происшествия
Два человека погибли в ДТП в Брянской области
Два человека погибли в ДТП в Севском районе Брянской области