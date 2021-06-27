https://ria.ru/20210627/dtp-1738777494.html

В ДТП в Самарской области погибли три человека

В ДТП в Самарской области погибли три человека - РИА Новости, 27.06.2021

В ДТП в Самарской области погибли три человека

Три человека погибли, семеро пострадали в ДТП в Алексеевском районе, сообщает МВД Самарской области. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T08:01

2021-06-27T08:01

2021-06-27T12:40

россия

москва

самарская область

алексеевский район

дтп

происшествия

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Три человека погибли, семеро пострадали в ДТП в Алексеевском районе, сообщает МВД Самарской области.Среди жертв двое несовершеннолетних.Авария произошла накануне вечером на дороге Самара — Оренбург — Герасимовка.По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20210627/dtp-1738775162.html

россия

москва

самарская область

алексеевский район

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россия, москва, самарская область, алексеевский район, дтп, происшествия