https://ria.ru/20210627/dtp-1738775162.html

В ДТП в Красноярском крае погибли три человека

В ДТП в Красноярском крае погибли три человека - РИА Новости, 27.06.2021

В ДТП в Красноярском крае погибли три человека

Три человека погибли при ДТП на автодороге Красноярск-Енисейск, сообщила пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T05:22

2021-06-27T05:22

2021-06-27T05:42

россия

красноярский край

енисейск

красноярск

дтп

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Три человека погибли при ДТП на автодороге Красноярск-Енисейск, сообщила пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю."Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека", — говорится в заявлении ведомства.Там также уточнили, что инцидент произошел на 283 километре автодороги Красноярск-Енисейск.По предварительной информации, 33-летний водитель Lexus, двигаясь со стороны Енисейска в сторону Красноярска, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.В результате ДТП погибли трое мужчин: водитель и два пассажира 23 и 19 лет.Инспекторы на месте выясняют все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20210626/dtp-1738707627.html

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красноярский край

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россия, красноярский край, енисейск, красноярск, дтп, происшествия