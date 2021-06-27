https://ria.ru/20210627/draka-1738811057.html
В Казани произошла массовая драка
В Казани произошла массовая драка - РИА Новости, 27.06.2021
В Казани произошла массовая драка
Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между молодыми людьми, закончившегося массовой дракой в ночь на воскресенье в Казани, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T16:21
2021-06-27T16:21
2021-06-27T16:21
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казань
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КАЗАНЬ, 27 июн – РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между молодыми людьми, закончившегося массовой дракой в ночь на воскресенье в Казани, сообщили РИА Новости в управлении МВД России по Казани.Ранее в соцсетях было опубликовано видео, снятое одним из очевидцев, на котором на одном из перекрёстков прямо на проезжей части происходит драка. Участниками конфликта стали порядка 10-15 человек."В ночь на 27 июня в Казани на перекрестке улиц Габдуллы Тукая и Галиаскара Камала между группой молодых людей произошел конфликт, переросший в потасовку", - говорится в сообщении.По информации УМВД, прибывший на место происшествия наряд полиции доставил большую часть участников конфликта в казанский отдел полиции "Япеева". В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию оставшихся участников потасовки. Причины конфликта устанавливаются."Заявления в отдел полиции не поступали. Участники конфликта в медицинские учреждения не обращались. По окончанию всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20210527/video-1734463177.html
https://ria.ru/20210516/zaderzhanie-1732510428.html
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россия, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия
В Казани произошла массовая драка
Полиция устанавливает участников и обстоятельства массовой драки в Казани
КАЗАНЬ, 27 июн – РИА Новости.
Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между молодыми людьми, закончившегося массовой дракой в ночь на воскресенье в Казани
, сообщили РИА Новости в управлении МВД России по Казани.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, снятое одним из очевидцев, на котором на одном из перекрёстков прямо на проезжей части происходит драка. Участниками конфликта стали порядка 10-15 человек.
"В ночь на 27 июня в Казани на перекрестке улиц Габдуллы Тукая и Галиаскара Камала между группой молодых людей произошел конфликт, переросший в потасовку", - говорится в сообщении.
По информации УМВД, прибывший на место происшествия наряд полиции доставил большую часть участников конфликта в казанский отдел полиции "Япеева". В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию оставшихся участников потасовки. Причины конфликта устанавливаются.
"Заявления в отдел полиции не поступали. Участники конфликта в медицинские учреждения не обращались. По окончанию всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - отмечает ведомство.