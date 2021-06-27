В ДНР заявили, что подавили огневые точки украинских силовиков
10:47 27.06.2021 (обновлено: 11:22 27.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
Народная милиция ДНР заявила, что подавила огневые точки украинских силовиков
ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики подавила огневые точки украинских силовиков, с которых обстреливали Горловку, сообщили в ведомстве.
"Подразделения Народной милиции, руководствуясь пунктом "е" мер по усилению и контролю режима прекращения огня, с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков, были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенного минскими договоренностями вооружения и подавить огневую активность противника", — говорится в заявлении Народной милиции ДНР.
В Народной милиции отметили, что украинские силовики проигнорировали попытки "задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины".
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков пострадала женщина.
В ведомстве призвали представителей ОБСЕ и ООН зафиксировать нарушения норм гуманитарного права со стороны ВС Украины и "заставить ответить военно-политическое руководство Украины за поощрение украинских боевиков, причастных к гибели и ранению мирных жителей Донбасса".
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации напряженности. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами противостояния продолжаются перестрелки.