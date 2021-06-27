https://ria.ru/20210627/deti-1738793355.html

В Южно-Сахалинске двое детей выпали из окна

В Южно-Сахалинске двое детей выпали из окна - РИА Новости, 27.06.2021

В Южно-Сахалинске двое детей выпали из окна

Двое детей выпали из окна в Южно-Сахалинске, их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T12:00

2021-06-27T12:00

2021-06-27T15:19

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июн — РИА Новости. Двое детей выпали из окна в Южно-Сахалинске, их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства области."В Южно-Сахалинске из окна третьего этажа выпали двое детей (девочка четырех лет и мальчик — два года). Они доставлены в детскую областную больницу. <...> Дети были оперативно обследованы. Их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, один ребенок в реанимации, врачи проводят экстренные мероприятия."Врачи делают все возможное для спасения жизни детей. Областной Минздрав вызвал лучших хирургов и специалистов необходимых узких профилей. Для спасения их жизни и здоровья предпринимаются все необходимые усилия", — сообщили в правительстве, уточнив, что родители детей на данный момент не объявились.Прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку по факту падения детей из окна."В ходе проверки будет дана оценка в том числе соблюдению законодательства о профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщили в пресс-службе ведомства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/rebenok-1738629459.html

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, происшествия