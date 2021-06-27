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В Южно-Сахалинске двое детей выпали из окна
В Южно-Сахалинске двое детей выпали из окна - РИА Новости, 27.06.2021
В Южно-Сахалинске двое детей выпали из окна
Двое детей выпали из окна в Южно-Сахалинске, их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T12:00
2021-06-27T15:19
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июн — РИА Новости. Двое детей выпали из окна в Южно-Сахалинске, их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства области."В Южно-Сахалинске из окна третьего этажа выпали двое детей (девочка четырех лет и мальчик — два года). Они доставлены в детскую областную больницу. &lt;...&gt; Дети были оперативно обследованы. Их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, один ребенок в реанимации, врачи проводят экстренные мероприятия."Врачи делают все возможное для спасения жизни детей. Областной Минздрав вызвал лучших хирургов и специалистов необходимых узких профилей. Для спасения их жизни и здоровья предпринимаются все необходимые усилия", — сообщили в правительстве, уточнив, что родители детей на данный момент не объявились.Прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку по факту падения детей из окна."В ходе проверки будет дана оценка в том числе соблюдению законодательства о профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщили в пресс-службе ведомства.
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южно-сахалинск, происшествия
В Южно-Сахалинске двое детей выпали из окна
12:00 27.06.2021 (обновлено: 15:19 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Южно-Сахалинске двое детей выпали из окна третьего этажа

Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июн — РИА Новости. Двое детей выпали из окна в Южно-Сахалинске, их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства области.
"В Южно-Сахалинске из окна третьего этажа выпали двое детей (девочка четырех лет и мальчик — два года). Они доставлены в детскую областную больницу. <...> Дети были оперативно обследованы. Их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести", — говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, один ребенок в реанимации, врачи проводят экстренные мероприятия.
"Врачи делают все возможное для спасения жизни детей. Областной Минздрав вызвал лучших хирургов и специалистов необходимых узких профилей. Для спасения их жизни и здоровья предпринимаются все необходимые усилия", — сообщили в правительстве, уточнив, что родители детей на данный момент не объявились.
Прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку по факту падения детей из окна.
"В ходе проверки будет дана оценка в том числе соблюдению законодательства о профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщили в пресс-службе ведомства.
 
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