https://ria.ru/20210627/deti-1738793355.html
В Южно-Сахалинске двое детей выпали из окна
В Южно-Сахалинске двое детей выпали из окна - РИА Новости, 27.06.2021
В Южно-Сахалинске двое детей выпали из окна
Двое детей выпали из окна в Южно-Сахалинске, их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T12:00
2021-06-27T12:00
2021-06-27T15:19
южно-сахалинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июн — РИА Новости. Двое детей выпали из окна в Южно-Сахалинске, их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства области."В Южно-Сахалинске из окна третьего этажа выпали двое детей (девочка четырех лет и мальчик — два года). Они доставлены в детскую областную больницу. <...> Дети были оперативно обследованы. Их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, один ребенок в реанимации, врачи проводят экстренные мероприятия."Врачи делают все возможное для спасения жизни детей. Областной Минздрав вызвал лучших хирургов и специалистов необходимых узких профилей. Для спасения их жизни и здоровья предпринимаются все необходимые усилия", — сообщили в правительстве, уточнив, что родители детей на данный момент не объявились.Прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку по факту падения детей из окна."В ходе проверки будет дана оценка в том числе соблюдению законодательства о профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщили в пресс-службе ведомства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/rebenok-1738629459.html
южно-сахалинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-сахалинск, происшествия
В Южно-Сахалинске двое детей выпали из окна
12:00 27.06.2021 (обновлено: 15:19 27.06.2021)
В Южно-Сахалинске двое детей выпали из окна третьего этажа
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июн — РИА Новости.
Двое детей выпали из окна в Южно-Сахалинске
, их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства области.
"В Южно-Сахалинске из окна третьего этажа выпали двое детей (девочка четырех лет и мальчик — два года). Они доставлены в детскую областную больницу. <...> Дети были оперативно обследованы. Их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, один ребенок в реанимации, врачи проводят экстренные мероприятия.
"Врачи делают все возможное для спасения жизни детей. Областной Минздрав вызвал лучших хирургов и специалистов необходимых узких профилей. Для спасения их жизни и здоровья предпринимаются все необходимые усилия", — сообщили в правительстве, уточнив, что родители детей на данный момент не объявились.
Прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку по факту падения детей из окна.
"В ходе проверки будет дана оценка в том числе соблюдению законодательства о профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщили в пресс-службе ведомства.