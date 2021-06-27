https://ria.ru/20210627/delo-1738814320.html
В Ивановской области завели дело после смерти двух осужденных
В Ивановской области завели дело после смерти двух осужденных - РИА Новости, 27.06.2021
В Ивановской области завели дело после смерти двух осужденных
Дело о халатности возбудили в Ивановской области после смерти двух осужденных женщин, сообщает СУ СК по региону. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T17:12
2021-06-27T17:12
2021-06-27T17:12
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кинешма
ивановская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 27 июн - РИА Новости. Дело о халатности возбудили в Ивановской области после смерти двух осужденных женщин, сообщает СУ СК по региону."Следственным отделом по городу Кинешма СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц)", - значится в сообщении.По версии следствия, днем 26 июня две осужденные женщины, отбывающие наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ивановской области, выполняли трудовые обязанности по очистке канализационных каналов колодца на территории учреждения. Из-за выделения неустановленного вещества они, а также пытавшиеся им помочь выбраться еще одна осужденная и старший инструктор-кинолог отдела охраны отравились. Две осужденные скончались на месте, а двое других лиц, оказывавших им помощь, госпитализированы.Следствие полагает, что это "стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ивановской области, отсутствия должного контроля с их стороны за производством работ, необеспечения необходимыми средствами индивидуальной защиты, в том числе органов дыхания".По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/fsin-1738324179.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кинешма, ивановская область, происшествия
В Ивановской области завели дело после смерти двух осужденных
В Ивановской области завели дело о халатности после смерти двух осужденных женщин