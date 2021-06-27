https://ria.ru/20210627/colours-1738641372.html

Розовые очки и зеленая тоска. Что означают цвета в лингвокультуре?

Розовые очки и зеленая тоска. Что означают цвета в лингвокультуре? - РИА Новости, 27.06.2021

Розовые очки и зеленая тоска. Что означают цвета в лингвокультуре?

Как синяя птица стала символом счастья? Почему от страха в русском языке белеют, от тоски и ревности — зеленеют, а от горя — чернеют? Как появились "желтый дом" и "желтая пресса"? Что означают выражения to feel blue и the green years? И почему цветообозначения в русском языке часто не отличаются от иностранных?

2021-06-27T12:00

2021-06-27T12:00

2021-06-27T12:00

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Розовые очки и зеленая тоска. Что означают цвета в лингвокультуре? Как синяя птица стала символом счастья? Почему от страха в русском языке белеют, от тоски и ревности — зеленеют, а от горя — чернеют? Как появились «желтый дом» и «желтая пресса»? Что означают выражения to feel blue и the green years? И почему цветообозначения в русском языке часто не отличаются от иностранных? audio/mpeg

Розовые очки и зеленая тоска. Что означают цвета в лингвокультуре? Как синяя птица стала символом счастья? Почему от страха в русском языке белеют, от тоски и ревности — зеленеют, а от горя — чернеют? Как появились «желтый дом» и «желтая пресса»? Что означают выражения to feel blue и the green years? И почему цветообозначения в русском языке часто не отличаются от иностранных? audio/mpeg

________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолоса эпизода: Наталья Шашина, Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк и Георгий СладковМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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