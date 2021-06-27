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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
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Розовые очки и зеленая тоска. Что означают цвета в лингвокультуре?
Розовые очки и зеленая тоска. Что означают цвета в лингвокультуре? - РИА Новости, 27.06.2021
Розовые очки и зеленая тоска. Что означают цвета в лингвокультуре?
Как синяя птица стала символом счастья? Почему от страха в русском языке белеют, от тоски и ревности — зеленеют, а от горя — чернеют? Как появились "желтый дом" и "желтая пресса"? Что означают выражения to feel blue и the green years? И почему цветообозначения в русском языке часто не отличаются от иностранных?
2021-06-27T12:00
2021-06-27T12:00
как это по-русски
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Розовые очки и зеленая тоска. Что означают цвета в лингвокультуре?
Как синяя птица стала символом счастья? Почему от страха в русском языке белеют, от тоски и ревности — зеленеют, а от горя — чернеют? Как появились «желтый дом» и «желтая пресса»? Что означают выражения to feel blue и the green years? И почему цветообозначения в русском языке часто не отличаются от иностранных?
audio/mpeg
Розовые очки и зеленая тоска. Что означают цвета в лингвокультуре?
Как синяя птица стала символом счастья? Почему от страха в русском языке белеют, от тоски и ревности — зеленеют, а от горя — чернеют? Как появились «желтый дом» и «желтая пресса»? Что означают выражения to feel blue и the green years? И почему цветообозначения в русском языке часто не отличаются от иностранных?
audio/mpeg
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аудио, подкаст, грамотность

Розовые очки и зеленая тоска. Что означают цвета в лингвокультуре?

12:00 27.06.2021
 
Как это по-русски
Розовые очки и зеленая тоска. Что означают цвета в лингвокультуре?
12:00
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Как синяя птица стала символом счастья? Почему от страха в русском языке белеют, от тоски и ревности — зеленеют, а от горя — чернеют? Как появились "желтый дом" и "желтая пресса"? Что означают выражения to feel blue и the green years? И почему цветообозначения в русском языке часто не отличаются от иностранных?
________
Сценарий эпизода: Алиса Хохлова
Голоса эпизода: Наталья Шашина, Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк и Георгий Сладков
Монтаж Андрея Темнова
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