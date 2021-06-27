https://ria.ru/20210627/chereshnya-1738775835.html

Диетологи назвали семь неожиданных свойств черешни

Диетологи назвали семь неожиданных свойств черешни - РИА Новости, 27.06.2021

Диетологи назвали семь неожиданных свойств черешни

Диетологи Саманта Кассетти и Кери Ганс назвали в беседе с Women's Health семь неожиданных свойств черешни. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T06:47

2021-06-27T06:47

2021-06-27T11:42

кери ганс

саманта кассетти

здоровье

еда

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736066997_0:73:1920:1153_1920x0_80_0_0_a843a2134454d672524c9abb40286dc5.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Диетологи Саманта Кассетти и Кери Ганс назвали в беседе с Women's Health семь неожиданных свойств черешни.Во-первых, ягода может способствовать предотвращению появления морщин благодаря высокому содержанию витамина C и других антиоксидантов, которые подавляют воспаление и окислительный стресс в организме.Черешня способна также снизить риск развития онкологических заболеваний. Ягоды содержат полифенолы — полезные соединения, которые могут оказывать противораковое действие.Однако в статье подчеркивается, что черешня сама по себе вряд ли избавит от риска развития рака, но регулярное употребление этих ягод совместно со здоровым образом жизни может снизить эту вероятность.Кроме того, черешня помогает понизить кровяное давление. Также черешня замедляет снижение когнитивных способностей. Это происходит благодаря антоцианам, полифенольным антиоксидантам, которые придают ягодам темно-красный цвет. Черешня улучшает функции мозга и память, снижает воспаление и противодействуют окислительному стрессу в мозге, из-за которых повышается риск развития болезни Альцгеймера и других видов деменцииЯгоды могут снижать риск развития сердечных заболеваний. Антиоксиданты в черешне расслабляют сосуды, снижают воспаление и давление, защищают кровеносные сосуды от образования бляшек.Помимо этого, ягоды способствуют борьбе с диабетом второго типа. Полифенолы в черешне увеличивают чувствительность к инсулину, так что глюкоза может поглощаться клетками и использоваться для получения энергии.Кроме того, ягоды помогают уснуть и лучше выспаться, благодаря гормону мелатонину, который контролирует цикл сна и бодрствования. У людей с бессонницей более высокий уровень окислительного стресса, поэтому антиоксиданты, содержащиеся в черешне, возможно, помогают противостоять этому воздействию и нормализуют сон, отмечает Кассети.

https://ria.ru/20210627/selderey-1738773491.html

https://rsport.ria.ru/20210617/chereshnya-1737327699.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210605/kompot-1735807616.html

https://ria.ru/20200626/1573493340.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кери ганс, саманта кассетти, здоровье, еда, общество