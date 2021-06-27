https://ria.ru/20210627/chekhiya-1738810781.html

МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией

МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией - РИА Новости, 27.06.2021

МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией

Отношения Чехии с Россией должны быть построены на взаимном уважении и носить прагматичный характер, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T16:14

2021-06-27T16:14

2021-06-27T16:14

россия

якуб кулганек

чехия

в мире

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ПРАГА, 27 июн – РИА Новости. Отношения Чехии с Россией должны быть построены на взаимном уважении и носить прагматичный характер, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек.По мнению министра, одной из предпосылок для серьезного политического диалога Чехии с РФ должно быть исключение республики из списка недружественных России стран.В настоящее время, как сообщил Кулганек, с российской стороной продолжаются дебаты административно-технического характера в связи с резким сокращением численности персонала посольства РФ в Праге и посольства Чехии в Москве, а также некоторых других учреждений обеих стран.По словам Кулганека, ряд зарубежных партнеров предложил Чехии помощь в работе посольства республики в Москве."В данный момент мы пришли к выводу, что пока этими предложениями не воспользуемся", - сказал министр.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.По договоренности обеих сторон, к 1 июня численный состав диппредставительств в каждой из стран приведен к паритетному соответствию - по 7 дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.

https://ria.ru/20210625/chekhiya-1738565262.html

https://ria.ru/20210602/agenty-1735282513.html

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россия, якуб кулганек, чехия, в мире