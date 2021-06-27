https://ria.ru/20210627/chekhiya-1738810781.html
МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией
МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией - РИА Новости, 27.06.2021
МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией
Отношения Чехии с Россией должны быть построены на взаимном уважении и носить прагматичный характер, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T16:14
2021-06-27T16:14
2021-06-27T16:14
россия
якуб кулганек
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566957269_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ba2a628922a27788c2961239ec28e7cc.jpg
ПРАГА, 27 июн – РИА Новости. Отношения Чехии с Россией должны быть построены на взаимном уважении и носить прагматичный характер, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек.По мнению министра, одной из предпосылок для серьезного политического диалога Чехии с РФ должно быть исключение республики из списка недружественных России стран.В настоящее время, как сообщил Кулганек, с российской стороной продолжаются дебаты административно-технического характера в связи с резким сокращением численности персонала посольства РФ в Праге и посольства Чехии в Москве, а также некоторых других учреждений обеих стран.По словам Кулганека, ряд зарубежных партнеров предложил Чехии помощь в работе посольства республики в Москве."В данный момент мы пришли к выводу, что пока этими предложениями не воспользуемся", - сказал министр.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.По договоренности обеих сторон, к 1 июня численный состав диппредставительств в каждой из стран приведен к паритетному соответствию - по 7 дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
https://ria.ru/20210625/chekhiya-1738565262.html
https://ria.ru/20210602/agenty-1735282513.html
россия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566957269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2b32198a3a19cf3246078c09f20b3fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, якуб кулганек, чехия, в мире
МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией
МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией
ПРАГА, 27 июн – РИА Новости.
Отношения Чехии
с Россией
должны быть построены на взаимном уважении и носить прагматичный характер, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек
.
"Невозможно представить, чтобы у нас не было отношений с Россией. Они должны быть построены на взаимном уважении и, насколько возможно, должны носить прагматичный характер. Решение о том, в каком направлении эти отношения будут развиваться, на мой взгляд, должен принять уже следующий состав правительства (утвержденный по итогам парламентских выборов 8-9 октября этого года)", - сказал Кулганек журналистам.
По мнению министра, одной из предпосылок для серьезного политического диалога Чехии с РФ должно быть исключение республики из списка недружественных России стран.
В настоящее время, как сообщил Кулганек, с российской стороной продолжаются дебаты административно-технического характера в связи с резким сокращением численности персонала посольства РФ в Праге и посольства Чехии в Москве, а также некоторых других учреждений обеих стран.
По словам Кулганека, ряд зарубежных партнеров предложил Чехии помощь в работе посольства республики в Москве.
"В данный момент мы пришли к выводу, что пока этими предложениями не воспользуемся", - сказал министр.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
По договоренности обеих сторон, к 1 июня численный состав диппредставительств в каждой из стран приведен к паритетному соответствию - по 7 дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.
Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США
и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров
в интервью РИА Новости говорил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.