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МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией
МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией - РИА Новости, 27.06.2021
МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией
Отношения Чехии с Россией должны быть построены на взаимном уважении и носить прагматичный характер, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T16:14
2021-06-27T16:14
россия
якуб кулганек
чехия
в мире
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ПРАГА, 27 июн – РИА Новости. Отношения Чехии с Россией должны быть построены на взаимном уважении и носить прагматичный характер, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек.По мнению министра, одной из предпосылок для серьезного политического диалога Чехии с РФ должно быть исключение республики из списка недружественных России стран.В настоящее время, как сообщил Кулганек, с российской стороной продолжаются дебаты административно-технического характера в связи с резким сокращением численности персонала посольства РФ в Праге и посольства Чехии в Москве, а также некоторых других учреждений обеих стран.По словам Кулганека, ряд зарубежных партнеров предложил Чехии помощь в работе посольства республики в Москве."В данный момент мы пришли к выводу, что пока этими предложениями не воспользуемся", - сказал министр.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.По договоренности обеих сторон, к 1 июня численный состав диппредставительств в каждой из стран приведен к паритетному соответствию - по 7 дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
https://ria.ru/20210625/chekhiya-1738565262.html
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россия, якуб кулганек, чехия, в мире
МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией
16:14 27.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией

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ПРАГА, 27 июн – РИА Новости. Отношения Чехии с Россией должны быть построены на взаимном уважении и носить прагматичный характер, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек.

"Невозможно представить, чтобы у нас не было отношений с Россией. Они должны быть построены на взаимном уважении и, насколько возможно, должны носить прагматичный характер. Решение о том, в каком направлении эти отношения будут развиваться, на мой взгляд, должен принять уже следующий состав правительства (утвержденный по итогам парламентских выборов 8-9 октября этого года)", - сказал Кулганек журналистам.

По мнению министра, одной из предпосылок для серьезного политического диалога Чехии с РФ должно быть исключение республики из списка недружественных России стран.
В настоящее время, как сообщил Кулганек, с российской стороной продолжаются дебаты административно-технического характера в связи с резким сокращением численности персонала посольства РФ в Праге и посольства Чехии в Москве, а также некоторых других учреждений обеих стран.
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По словам Кулганека, ряд зарубежных партнеров предложил Чехии помощь в работе посольства республики в Москве.
"В данный момент мы пришли к выводу, что пока этими предложениями не воспользуемся", - сказал министр.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
По договоренности обеих сторон, к 1 июня численный состав диппредставительств в каждой из стран приведен к паритетному соответствию - по 7 дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.
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Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
 
РоссияЯкуб КулганекЧехияВ мире
 
 
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