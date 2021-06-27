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В Британии расследуют утечку данных, приведшую к отставке главы Минздрава
В Британии расследуют утечку данных, приведшую к отставке главы Минздрава - РИА Новости, 27.06.2021
В Британии расследуют утечку данных, приведшую к отставке главы Минздрава
Правительство Британии проведет расследование обстоятельств утечки в СМИ записей с камер наблюдения в министерстве здравоохранения, которая привела к скандалу... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T14:16
2021-06-27T14:16
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ЛОНДОН, 27 июн - РИА Новости. Правительство Британии проведет расследование обстоятельств утечки в СМИ записей с камер наблюдения в министерстве здравоохранения, которая привела к скандалу вокруг главы минздрава Мэтта Хэнкока и его дальнейшей отставке, сообщил член кабмина, министр по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис.Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок заявил об отставке 26 июня после того как накануне газета Sun опубликовала фото, на котором отец троих детей, 42-летний женатый министр и его помощница, мать троих детей, 43-летняя жена миллионера Оливера Тресса Джина Коладанджело, обнявшись, целуются в одном их помещений здания минздрава. При этом мужчина правой рукой обнимает женщину ниже талии. Однако скандал вызвал именно тот факт, что Хэнкок ранее нанял Коладанджело в качестве личного помощника на общественных началах, а позже назначил ее на оплачиваемую должность в состав совета минздрава.Бывший министр здравоохранения лейборист Алан Джонсон в интервью телеканалу рассказал, что был удивлен, когда узнал, что в кабинете главы минздрава установлена камера наблюдения, так как в годы его работы на посту главы министерства такой камеры у него в кабинете не было."Я не знал, что в кабинете министра была камера. В моих кабинетах, когда я был главой минздрава и занимал другие должности в правительстве, камер не было", - сказал Джонсон.После публикации фотографий и шквала критики оскандалившийся министр Хэнкок быстро принес извинения, но с присущей ему иронией попросил прощения лишь за нарушение социальной дистанции. Официальный представитель канцелярии премьера, комментируя накануне заявление министра, сказал, что Джонсон принял извинения Хэнкока, но также предпочел сделать акцент именно на том, что главной проблемой в скандале было нарушение министром и помощницей социальной дистанции. И оппозиция, и члены правящей Консервативной партии потребовали от премьера отправить Хэнкока в отставку. Новым главой минздрава был назначен бывший глава МВД и экс-министр финансов Саджид Джавид.После отставки Хэнкока стало известно, что его подруга Коладанджело ушла в отставку с поста члена совета министерства здравоохранения.
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великобритания, в мире
В Британии расследуют утечку данных, приведшую к отставке главы Минздрава
14:16 27.06.2021
 
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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В Британии расследуют утечку записей камер, приведшую к отставке главы Минздрава

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ЛОНДОН, 27 июн - РИА Новости. Правительство Британии проведет расследование обстоятельств утечки в СМИ записей с камер наблюдения в министерстве здравоохранения, которая привела к скандалу вокруг главы минздрава Мэтта Хэнкока и его дальнейшей отставке, сообщил член кабмина, министр по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис.
Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок заявил об отставке 26 июня после того как накануне газета Sun опубликовала фото, на котором отец троих детей, 42-летний женатый министр и его помощница, мать троих детей, 43-летняя жена миллионера Оливера Тресса Джина Коладанджело, обнявшись, целуются в одном их помещений здания минздрава. При этом мужчина правой рукой обнимает женщину ниже талии. Однако скандал вызвал именно тот факт, что Хэнкок ранее нанял Коладанджело в качестве личного помощника на общественных началах, а позже назначил ее на оплачиваемую должность в состав совета минздрава.

"Нам нужно разобраться в этом. Совершенно ясно, что то, что происходит в государственных ведомствах, может быть важным и чувствительным. Так что да, министерство здравоохранения проведет внутреннее расследование", - сказал Льюис телеканалу Sky News.

Бывший министр здравоохранения лейборист Алан Джонсон в интервью телеканалу рассказал, что был удивлен, когда узнал, что в кабинете главы минздрава установлена камера наблюдения, так как в годы его работы на посту главы министерства такой камеры у него в кабинете не было.
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"Я не знал, что в кабинете министра была камера. В моих кабинетах, когда я был главой минздрава и занимал другие должности в правительстве, камер не было", - сказал Джонсон.
После публикации фотографий и шквала критики оскандалившийся министр Хэнкок быстро принес извинения, но с присущей ему иронией попросил прощения лишь за нарушение социальной дистанции. Официальный представитель канцелярии премьера, комментируя накануне заявление министра, сказал, что Джонсон принял извинения Хэнкока, но также предпочел сделать акцент именно на том, что главной проблемой в скандале было нарушение министром и помощницей социальной дистанции. И оппозиция, и члены правящей Консервативной партии потребовали от премьера отправить Хэнкока в отставку. Новым главой минздрава был назначен бывший глава МВД и экс-министр финансов Саджид Джавид.
После отставки Хэнкока стало известно, что его подруга Коладанджело ушла в отставку с поста члена совета министерства здравоохранения.
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