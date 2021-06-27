https://ria.ru/20210627/beremennost-1738774662.html
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V" - РИА Новости, 27.06.2021
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"
В обновленной инструкции к вакцине от COVID-19 "Спутник V", опубликованной на сайте medum.ru, появилась информация о применении препарата при беременности и в... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T04:33
2021-06-27T04:33
2021-06-27T11:14
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В обновленной инструкции к вакцине от COVID-19 "Спутник V", опубликованной на сайте medum.ru, появилась информация о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания.В тексте документа отмечается, что пока нет опыта клинического применения отечественного препарата во время беременности.Согласно документу, также отсутствуют клинические данные и о применении вакцины у женщин, кормящих грудью. При этом подчеркивается, что невозможно исключить риск для детей, находящихся на грудном вскармливании."В связи с этим применение препарата Гам-КОВИД-Вак в период грудного вскармливания противопоказано", — сообщается в инструкции.Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"
04:33 27.06.2021 (обновлено: 11:14 27.06.2021)
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
В обновленной инструкции к вакцине от COVID-19 "Спутник V
", опубликованной на сайте medum.ru
, появилась информация о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания.
В тексте документа отмечается, что пока нет опыта клинического применения отечественного препарата во время беременности.
"В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим применять препарат Гам-КОВИД-Вак при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода", — сообщается в инструкции.
Согласно документу, также отсутствуют клинические данные и о применении вакцины у женщин, кормящих грудью. При этом подчеркивается, что невозможно исключить риск для детей, находящихся на грудном вскармливании.
"В связи с этим применение препарата Гам-КОВИД-Вак в период грудного вскармливания противопоказано", — сообщается в инструкции.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".