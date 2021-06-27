https://ria.ru/20210627/beremennost-1738774662.html

Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"

Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V" - РИА Новости, 27.06.2021

Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"

В обновленной инструкции к вакцине от COVID-19 "Спутник V", опубликованной на сайте medum.ru, появилась информация о применении препарата при беременности и в... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T04:33

2021-06-27T04:33

2021-06-27T11:14

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В обновленной инструкции к вакцине от COVID-19 "Спутник V", опубликованной на сайте medum.ru, появилась информация о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания.В тексте документа отмечается, что пока нет опыта клинического применения отечественного препарата во время беременности.Согласно документу, также отсутствуют клинические данные и о применении вакцины у женщин, кормящих грудью. При этом подчеркивается, что невозможно исключить риск для детей, находящихся на грудном вскармливании."В связи с этим применение препарата Гам-КОВИД-Вак в период грудного вскармливания противопоказано", — сообщается в инструкции.Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

https://ria.ru/20210625/beremennost-1738596058.html

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество