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FP рассказал, что именно мешает Байдену наладить отношения с Россией
FP рассказал, что именно мешает Байдену наладить отношения с Россией - РИА Новости, 27.06.2021
FP рассказал, что именно мешает Байдену наладить отношения с Россией
Основная проблема Джо Байдена заключается в том, что ему в наследство досталось два противоречащих друг другу "бедлама", а именно: необходимость восстановить... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T12:57
2021-06-27T13:50
россия
северный поток — 2
восточная европа
балтийское море
донбасс
евросоюз
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
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В США рассказали, какой "бедлам" мешает Байдену наладить отношения с Россией
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Основная проблема Джо Байдена заключается в том, что ему в наследство досталось два противоречащих друг другу "бедлама", а именно: необходимость восстановить отношения с Германией и одновременно дать отпор России, пишет журнал Foreign Policy.По мнению автора статьи, первая трудность связана с трубопроводом "Северный поток — 2", из-за которого на президента США обрушился шквал критики после отказа от некоторых санкций. Американский лидер прекрасно понимает, что, не пойди он на такой шаг, отношения с заинтересованной в реализации проекта Германией ухудшились бы.Параллельно с этим восточноевропейские политики обвиняют Россию в нежелании отводить свои войска от границы с Украиной и надеются, что во время предстоящей встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского США все-таки подтвердят свою приверженность оказывать поддержку Киеву на Донбассе, отмечает издание.Что касается "Северного потока — 2", то страны Восточной Европы совместно с США выражают недовольство из-за того, что, по их мнению, этот газопровод лишит Киев существенных доходов и позволит Москве оказывать влияние на европейский рынок энергоносителей. Таким образом, этот проект стал "серьезной занозой" в отношениях между Америкой и ее европейскими союзниками. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.Москва неоднократно указывала, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.Отвечая на обвинения со стороны западных стран и Украины, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. При этом еще во второй половине апреля Минобороны России сообщило, что войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части.
https://ria.ru/20210626/volya-1738715132.html
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восточная европа
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россия, северный поток — 2, восточная европа, балтийское море, донбасс, евросоюз, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, германия, сша, украина, в мире

FP рассказал, что именно мешает Байдену наладить отношения с Россией

12:57 27.06.2021 (обновлено: 13:50 27.06.2021)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Основная проблема Джо Байдена заключается в том, что ему в наследство досталось два противоречащих друг другу "бедлама", а именно: необходимость восстановить отношения с Германией и одновременно дать отпор России, пишет журнал Foreign Policy.
По мнению автора статьи, первая трудность связана с трубопроводом "Северный поток — 2", из-за которого на президента США обрушился шквал критики после отказа от некоторых санкций. Американский лидер прекрасно понимает, что, не пойди он на такой шаг, отношения с заинтересованной в реализации проекта Германией ухудшились бы.
Параллельно с этим восточноевропейские политики обвиняют Россию в нежелании отводить свои войска от границы с Украиной и надеются, что во время предстоящей встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского США все-таки подтвердят свою приверженность оказывать поддержку Киеву на Донбассе, отмечает издание.
Что касается "Северного потока — 2", то страны Восточной Европы совместно с США выражают недовольство из-за того, что, по их мнению, этот газопровод лишит Киев существенных доходов и позволит Москве оказывать влияние на европейский рынок энергоносителей.
Солдаты отряда Еврокорпуса c флагом ЕС - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
Вчера, 10:48
В США заявили, что им и европейцам не хватит воли воевать с Россией
Таким образом, этот проект стал "серьезной занозой" в отношениях между Америкой и ее европейскими союзниками.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
Москва неоднократно указывала, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
Отвечая на обвинения со стороны западных стран и Украины, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. При этом еще во второй половине апреля Минобороны России сообщило, что войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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РоссияСеверный поток — 2Восточная ЕвропаБалтийское мореДонбассЕвросоюзВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинГерманияСШАУкраинаВ мире
 
 
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