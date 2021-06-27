FP рассказал, что именно мешает Байдену наладить отношения с Россией
12:57 27.06.2021 (обновлено: 13:50 27.06.2021)
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Основная проблема Джо Байдена заключается в том, что ему в наследство досталось два противоречащих друг другу "бедлама", а именно: необходимость восстановить отношения с Германией и одновременно дать отпор России, пишет журнал Foreign Policy.
По мнению автора статьи, первая трудность связана с трубопроводом "Северный поток — 2", из-за которого на президента США обрушился шквал критики после отказа от некоторых санкций. Американский лидер прекрасно понимает, что, не пойди он на такой шаг, отношения с заинтересованной в реализации проекта Германией ухудшились бы.
Параллельно с этим восточноевропейские политики обвиняют Россию в нежелании отводить свои войска от границы с Украиной и надеются, что во время предстоящей встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского США все-таки подтвердят свою приверженность оказывать поддержку Киеву на Донбассе, отмечает издание.
Что касается "Северного потока — 2", то страны Восточной Европы совместно с США выражают недовольство из-за того, что, по их мнению, этот газопровод лишит Киев существенных доходов и позволит Москве оказывать влияние на европейский рынок энергоносителей.
Таким образом, этот проект стал "серьезной занозой" в отношениях между Америкой и ее европейскими союзниками.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
Москва неоднократно указывала, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
Отвечая на обвинения со стороны западных стран и Украины, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. При этом еще во второй половине апреля Минобороны России сообщило, что войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части.