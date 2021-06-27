https://ria.ru/20210627/bastrykin-1738800356.html

Центральный аппарат СК изучит ситуацию с COVID-19 в "Артеке"

Центральный аппарат СК изучит ситуацию с COVID-19 в "Артеке" - РИА Новости, 27.06.2021

Центральный аппарат СК изучит ситуацию с COVID-19 в "Артеке"

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства держать на контроле ситуацию с госпитализацией детей из детского... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T13:30

2021-06-27T13:30

2021-06-27T13:30

россия

артек

александр бастрыкин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_f57d0b6e5a78c8368a81eda85f97c38f.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства держать на контроле ситуацию с госпитализацией детей из детского лагеря "Артек", сообщается на сайте Следственного комитета.Ранее сообщалось, что единичные случаи заболевания коронавирусом выявили в детском лагере "Артек", после чего заболевшие были направлены в инфекционную детскую больницу, а контактные лица в обсерваторы. Заболевание у детей протекает в легкой форме.Ведомство уточняет, что во время посещения санатория "Прибой", в котором находится часть детей, нарушений прав подростков не выявлено. От родителей заболевших заявления и жалобы не поступали.Глава ведомства обратил внимание на необходимость постоянного контакта с руководителями лагеря и медиками для получения родителями детей оперативной информации о ходе лечения. Родителям и детям будет оказано должное внимание и необходимая поддержка.

https://ria.ru/20210627/lager-1738780585.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, артек, александр бастрыкин, происшествия