https://ria.ru/20210627/bastrykin-1738800356.html
Центральный аппарат СК изучит ситуацию с COVID-19 в "Артеке"
Центральный аппарат СК изучит ситуацию с COVID-19 в "Артеке" - РИА Новости, 27.06.2021
Центральный аппарат СК изучит ситуацию с COVID-19 в "Артеке"
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства держать на контроле ситуацию с госпитализацией детей из детского... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T13:30
2021-06-27T13:30
2021-06-27T13:30
россия
артек
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства держать на контроле ситуацию с госпитализацией детей из детского лагеря "Артек", сообщается на сайте Следственного комитета.Ранее сообщалось, что единичные случаи заболевания коронавирусом выявили в детском лагере "Артек", после чего заболевшие были направлены в инфекционную детскую больницу, а контактные лица в обсерваторы. Заболевание у детей протекает в легкой форме.Ведомство уточняет, что во время посещения санатория "Прибой", в котором находится часть детей, нарушений прав подростков не выявлено. От родителей заболевших заявления и жалобы не поступали.Глава ведомства обратил внимание на необходимость постоянного контакта с руководителями лагеря и медиками для получения родителями детей оперативной информации о ходе лечения. Родителям и детям будет оказано должное внимание и необходимая поддержка.
https://ria.ru/20210627/lager-1738780585.html
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россия, артек, александр бастрыкин, происшествия
Центральный аппарат СК изучит ситуацию с COVID-19 в "Артеке"
Глава СК Бастрыкин поручил изучить ситуацию с заражением детей коронавирусом в "Артеке"
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
поручил центральному аппарату ведомства держать на контроле ситуацию с госпитализацией детей из детского лагеря "Артек
", сообщается на сайте Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что единичные случаи заболевания коронавирусом выявили в детском лагере "Артек", после чего заболевшие были направлены в инфекционную детскую больницу, а контактные лица в обсерваторы. Заболевание у детей протекает в легкой форме.
"Александр Бастрыкин в связи с публикациями в СМИ о госпитализации детей из международного детского центра "Артек" поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства совместно с главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю внимательно изучить все обстоятельства сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что во время посещения санатория "Прибой", в котором находится часть детей, нарушений прав подростков не выявлено. От родителей заболевших заявления и жалобы не поступали.
Глава ведомства обратил внимание на необходимость постоянного контакта с руководителями лагеря и медиками для получения родителями детей оперативной информации о ходе лечения. Родителям и детям будет оказано должное внимание и необходимая поддержка.