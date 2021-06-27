https://ria.ru/20210627/avtoubs-1738794129.html
В Архангельской области восемь человек пострадали при ДТП с автобусами
В Архангельской области восемь человек пострадали при ДТП с автобусами - РИА Новости, 27.06.2021
В Архангельской области восемь человек пострадали при ДТП с автобусами
Восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов в городе Котлас Архангельской области, шесть из них доставляются в больницу для осмотра, сообщил РИА... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T12:11
2021-06-27T12:11
2021-06-27T13:13
архангельская область
котлас
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738797908_0:56:1052:648_1920x0_80_0_0_c1fbdafe14de597345370405cf18a875.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов в городе Котлас Архангельской области, шесть из них доставляются в больницу для осмотра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В 11.40 в городе Котлас на улице Ленина вблизи дома 176 произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В них находились 22 человека, пострадали восемь человек, в том числе два ребенка. Из них пять взрослых и один ребенок доставляются в больницу для осмотра", - сказал собеседник агентства.
архангельская область
котлас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738797908_8:0:1048:780_1920x0_80_0_0_a7db88e8afe5bb1a88756879388d9548.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, котлас, происшествия
В Архангельской области восемь человек пострадали при ДТП с автобусами
12:11 27.06.2021 (обновлено: 13:13 27.06.2021)
В Архангельской области восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов