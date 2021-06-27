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В Архангельской области восемь человек пострадали при ДТП с автобусами
В Архангельской области восемь человек пострадали при ДТП с автобусами - РИА Новости, 27.06.2021
В Архангельской области восемь человек пострадали при ДТП с автобусами
Восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов в городе Котлас Архангельской области, шесть из них доставляются в больницу для осмотра, сообщил РИА... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T12:11
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архангельская область
котлас
происшествия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов в городе Котлас Архангельской области, шесть из них доставляются в больницу для осмотра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В 11.40 в городе Котлас на улице Ленина вблизи дома 176 произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В них находились 22 человека, пострадали восемь человек, в том числе два ребенка. Из них пять взрослых и один ребенок доставляются в больницу для осмотра", - сказал собеседник агентства.
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архангельская область, котлас, происшествия
В Архангельской области восемь человек пострадали при ДТП с автобусами
12:11 27.06.2021 (обновлено: 13:13 27.06.2021)
 
© Фото : ГУМЧС России по Архангельской областиДТП в городе Котлас Архангельской области
ДТП в городе Котлас Архангельской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© Фото : ГУМЧС России по Архангельской области

В Архангельской области восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов в городе Котлас Архангельской области, шесть из них доставляются в больницу для осмотра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 11.40 в городе Котлас на улице Ленина вблизи дома 176 произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В них находились 22 человека, пострадали восемь человек, в том числе два ребенка. Из них пять взрослых и один ребенок доставляются в больницу для осмотра", - сказал собеседник агентства.
 
Архангельская областьКотласПроисшествия
 
 
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