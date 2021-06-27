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В Архангельской области восемь человек пострадали при ДТП с автобусами

В Архангельской области восемь человек пострадали при ДТП с автобусами - РИА Новости, 27.06.2021

В Архангельской области восемь человек пострадали при ДТП с автобусами

Восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов в городе Котлас Архангельской области, шесть из них доставляются в больницу для осмотра, сообщил РИА... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T12:11

2021-06-27T12:11

2021-06-27T13:13

архангельская область

котлас

происшествия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов в городе Котлас Архангельской области, шесть из них доставляются в больницу для осмотра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В 11.40 в городе Котлас на улице Ленина вблизи дома 176 произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В них находились 22 человека, пострадали восемь человек, в том числе два ребенка. Из них пять взрослых и один ребенок доставляются в больницу для осмотра", - сказал собеседник агентства.

архангельская область

котлас

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельская область, котлас, происшествия