https://ria.ru/20210627/akter-1738817470.html

Умер актер и режиссер Игорь Сиренко

Умер актер и режиссер Игорь Сиренко - РИА Новости, 27.06.2021

Умер актер и режиссер Игорь Сиренко

Советский и российский театральный режиссер и актер Игорь Сиренко умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T17:54

2021-06-27T17:54

2021-06-27T22:50

игорь сиренко

россия

московский драматический театр имени а. с. пушкина

происшествия

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Советский и российский театральный режиссер и актер Игорь Сиренко умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра "Сопричастность", руководителем которого он был на протяжении 30 лет."Ушел из жизни 25 июня 2021 года. Вечная и светлая память!" — говорится в публикации.Причина смерти не указывается.Время и место прощания с актером также не уточняется.Сиренко дебютировал в театре имени Маяковского в 1965 году в роли Креонта в "Царе Эдипе". Он успел поработать в Московском драматическом театре имени Пушкина и в МДТ имени Гоголя. В кино известны широкому зрителю его роли в фильмах "Арена", "Последняя ночь уходящего года", "Интервью в Буэнос-Айресе", "Объективные обстоятельства".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь сиренко, россия, московский драматический театр имени а. с. пушкина, происшествия