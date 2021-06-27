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Умер актер и режиссер Игорь Сиренко
Умер актер и режиссер Игорь Сиренко - РИА Новости, 27.06.2021
Умер актер и режиссер Игорь Сиренко
Советский и российский театральный режиссер и актер Игорь Сиренко умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T17:54
2021-06-27T17:54
2021-06-27T22:50
игорь сиренко
россия
московский драматический театр имени а. с. пушкина
происшествия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Советский и российский театральный режиссер и актер Игорь Сиренко умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра "Сопричастность", руководителем которого он был на протяжении 30 лет."Ушел из жизни 25 июня 2021 года. Вечная и светлая память!" — говорится в публикации.Причина смерти не указывается.Время и место прощания с актером также не уточняется.Сиренко дебютировал в театре имени Маяковского в 1965 году в роли Креонта в "Царе Эдипе". Он успел поработать в Московском драматическом театре имени Пушкина и в МДТ имени Гоголя. В кино известны широкому зрителю его роли в фильмах "Арена", "Последняя ночь уходящего года", "Интервью в Буэнос-Айресе", "Объективные обстоятельства".
россия
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игорь сиренко, россия, московский драматический театр имени а. с. пушкина, происшествия
Умер актер и режиссер Игорь Сиренко
17:54 27.06.2021 (обновлено: 22:50 27.06.2021)
Актер и режиссер Игорь Сиренко умер на 81 году жизни