Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210627/akter-1738817470.html
Умер актер и режиссер Игорь Сиренко
Умер актер и режиссер Игорь Сиренко - РИА Новости, 27.06.2021
Умер актер и режиссер Игорь Сиренко
Советский и российский театральный режиссер и актер Игорь Сиренко умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T17:54
2021-06-27T22:50
игорь сиренко
россия
московский драматический театр имени а. с. пушкина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738815697_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_87a1a7cf96d386a184e19f983fe0718c.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Советский и российский театральный режиссер и актер Игорь Сиренко умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра "Сопричастность", руководителем которого он был на протяжении 30 лет."Ушел из жизни 25 июня 2021 года. Вечная и светлая память!" — говорится в публикации.Причина смерти не указывается.Время и место прощания с актером также не уточняется.Сиренко дебютировал в театре имени Маяковского в 1965 году в роли Креонта в "Царе Эдипе". Он успел поработать в Московском драматическом театре имени Пушкина и в МДТ имени Гоголя. В кино известны широкому зрителю его роли в фильмах "Арена", "Последняя ночь уходящего года", "Интервью в Буэнос-Айресе", "Объективные обстоятельства".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738815697_59:0:946:665_1920x0_80_0_0_c5a241075abcbce1fa5d45cb5decf425.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь сиренко, россия, московский драматический театр имени а. с. пушкина, происшествия
Умер актер и режиссер Игорь Сиренко
17:54 27.06.2021 (обновлено: 22:50 27.06.2021)
 
© Фото : Театр СопричастностьОснователь и художественный руководитель Московского драматического театра "Сопричастность" Игорь Сиренко
Основатель и художественный руководитель Московского драматического театра Сопричастность Игорь Сиренко - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© Фото : Театр Сопричастность

Актер и режиссер Игорь Сиренко умер на 81 году жизни

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Советский и российский театральный режиссер и актер Игорь Сиренко умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра "Сопричастность", руководителем которого он был на протяжении 30 лет.
"Ушел из жизни 25 июня 2021 года. Вечная и светлая память!" — говорится в публикации.
Причина смерти не указывается.
Время и место прощания с актером также не уточняется.
Сиренко дебютировал в театре имени Маяковского в 1965 году в роли Креонта в "Царе Эдипе". Он успел поработать в Московском драматическом театре имени Пушкина и в МДТ имени Гоголя. В кино известны широкому зрителю его роли в фильмах "Арена", "Последняя ночь уходящего года", "Интервью в Буэнос-Айресе", "Объективные обстоятельства".
 
Игорь СиренкоРоссияМосковский драматический театр имени А. С. ПушкинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16В Москве проверить QR-коды можно в приложениях дептранса
08:04Под Волгоградом при ДТП с участием автобуса пострадали три человека
07:55Метеоролог рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:51Во Владивостоке произошло ДТП с восемью машинами
07:42Forbes: состояние Илона Маска выросло почти на десять миллиардов долларов
07:33Российские работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам
07:21В ДТП в Астраханской области пострадали восемь человек
07:18В Совбезе рассказали о новых мерах в сфере кибербезопасности
07:03NYT: США атаковали базу для запуска дронов проиранских ополченцев в Ираке
06:42Работавшая в Ухане ученый назвала возможную причину появления COVID-19
06:33Компартия Китая назвала образцовым межпартийное сотрудничество с Россией
06:27При нападении в Мали погибли шесть человек, сообщает СМИ
06:24В Китае выразили уверенность в процветании России при Путине
06:21Эксперты дали советы по уходу за кожей и волосами летом
06:08Главком ВС Мьянмы заявил, что обсудил с Шойгу вопросы ПВО
05:52Российские пекари предупредили о риске роста цен на хлеб
05:16Генерал СБУ развеял заблуждение украинцев о войне с Россией
05:16Российская военная авиация совершила учебные полеты над Средиземным морем
05:14Опрос показал, что россияне верят мифам в интернете больше, чем врачам
05:13Врач назвал неожиданную причину сонливости в дневное время
Лента новостейМолния