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В "Росатоме" рассказали, как финский магнат хотел купить АЭС при Хрущеве

В "Росатоме" рассказали, как финский магнат хотел купить АЭС при Хрущеве - РИА Новости, 27.06.2021

В "Росатоме" рассказали, как финский магнат хотел купить АЭС при Хрущеве

Крупный финский бизнесмен Юусо Валден хотел во второй половине 1950-х годов приобрести у СССР АЭС для своей лесопромышленной компании United Paper Mills, но в... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T03:41

2021-06-27T03:41

2021-06-27T11:49

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аэс "ханхикиви-1"

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Крупный финский бизнесмен Юусо Валден хотел во второй половине 1950-х годов приобрести у СССР АЭС для своей лесопромышленной компании United Paper Mills, но в Советском Союзе нашли благовидный предлог, чтобы отказаться от такого предложения, поскольку планировали сотрудничать только с правительственными структурами Финляндии — это следует из рассекреченного документа, опубликованного Центральным архивом атомной отрасли России.Речь идет о письме, направленном в начале января 1958 года первым заместителем министра среднего машиностроения СССР (руководившего советской атомной отраслью) Александром Чуриным министру иностранных дел Андрею Громыко, председателю Госкомитета Совета министров СССР по внешним экономическим связям Михаилу Первухину и министру внешней торговли Ивану Кабанову.Юусо Валден в начале 1950-х годов начал масштабное расширение своей компании United Paper Mills, так как ожидал значительного роста мирового спроса на бумагу. Самым важным элементом UPM была фабрика по производству газетной и журнальной бумаги в финском поселке Кайпола. Ее в 1957 году во время визита в Финляндию посетил советский лидер Никита Хрущев. К тому времени в СССР уже работала первая в мире АЭС в Обнинске, давшая ток 27 июня 1954 года, и Советский Союз объявил о своих планах развития атомной энергетики. Возможно, под впечатлением этого Валден и захотел приобрести атомную станцию у СССР."Фирма хотела бы пустить электростанцию в эксплуатацию примерно через два года. Она имеет также в виду закупать у нас уран для атомного котла (реактора. — Прим. ред.)", — отмечал в своем письме Чурин.Далее замминистра напоминал, что техническая помощь Советского Союза другим странам по использованию атомной энергии ведется на основе двусторонних межправительственных соглашений. Что касается Финляндии, то, отмечал Чурин, СССР до этого по линии МИДа предлагал Финляндии построить опытный атомный реактор, поставить ускоритель заряженных частиц циклотрон и оказать помощь в применении радиоактивных изотопов в медицине, биологии, промышленности и сельском хозяйстве. По существу, речь шла о комплексном предложении по созданию в стране атомной отрасли. Тем не менее финское правительство не торопилось идти навстречу советской стороне."Если мы согласимся поставлять атомные реакторы частным фирмам, то Советский Союз будет вынужден пойти на экспорт по торговым сделкам обогащенного урана-235 в значительных количествах в прямой ущерб интересам обороны. Так, например, согласие на поставку атомной электростанции указанных владельцем фирмы Валден параметров привело бы к обязательствам с нашей стороны ежегодно поставлять до 25 тонн обогащенного урана", — указывал Чурин в письме. Аналогичную попытку получить от СССР уран для атомных электростанций делали некоторые японские фирмы, и также помимо правительственных контрактов, добавлял замглавы Минсредмаша.Затем Чурин предложил, как отказать финскому магнату. "По нашему мнению, следует ответить в соответствующей форме владельцу финской фирмы Валдену, что в связи с большой загрузкой нашей промышленности мы не имеем возможности (поставить ему АЭС)", - написал замминистра.Но Москва и Хельсинки спустя несколько лет в конце концов перешли к практическим делам. В 1969 году СССР и Финляндия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому, а на следующий год – контракт о совместном строительстве на юге Финляндии двух энергоблоков АЭС "Ловииса". Это был первый международный проект советских атомщиков в капиталистической стране (первой же АЭС, построенной за рубежом при техническом содействии СССР, стала атомная станция "Райнсберг", возведенная в социалистической ГДР и начавшая работу в 1966 году).Сооружение АЭС "Ловииса" началось в 1971 году, первый и второй блоки были приняты в эксплуатацию в 1977 и 1981 годах. Эта атомная станция по сей день является одной из самых эффективных в мире, а опыт создания ее энергоблоков пригодился Советскому Союзу, а затем и России при разработке проектов для многих отечественных и зарубежных АЭС. Сейчас Россия и Финляндия реализуют проект по строительству на берегу Ботнического залива АЭС "Ханхикиви-1" на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт.

https://ria.ru/20210223/kennedi-1598695324.html

https://ria.ru/20210426/chaes-1729903086.html

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ХХ съезд КПСС: 65 лет докладу Хрущева о культе личности Сталина 25 февраля 1956 года на XX съезде ЦК КПСС Никита Хрущев прочитал знаменитый доклад о культе личности и его последствиях. В нем шла речь о массовом терроре, репрессиях и преступлениях 30−50 годов, вину за которые возложили на Иосифа Сталина. Позже историки назовут этот доклад одним из самых влиятельных документов ХХ столетия. 2021-06-27T03:41 true PT3M05S

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россия, аэс "ханхикиви-1", андрей громыко, никита хрущев, москва, финляндия, ссср, общество