https://ria.ru/20210627/aborty-1738809725.html
В Госдуме прокомментировали заявление РПЦ об абортах
В Госдуме прокомментировали заявление РПЦ об абортах - РИА Новости, 27.06.2021
В Госдуме прокомментировали заявление РПЦ об абортах
Решение об аборте женщина должна принимать самостоятельно, недавнее заявление митрополита Волоколамского Илариона о том, что изнасилование не является причиной... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T16:03
2021-06-27T16:03
2021-06-27T16:03
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московский патриархат
оксана пушкина
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Решение об аборте женщина должна принимать самостоятельно, недавнее заявление митрополита Волоколамского Илариона о том, что изнасилование не является причиной для аборта, - бред, написала заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в своем Telegram-канале.Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил в эфире телеканала "Россия 24", что, по мнению РПЦ, беременность в результате изнасилования не является причиной для аборта.Пушкина добавила, что не поддерживает искусственное прерывание беременности, но против запрета абортов, их сокращение должно происходить естественным путем, так как "секспросвет, профилактика, экономика и вера в светлое будущее своей страны - основные составляющие демографической безопасности"."Я не сторонница абортов, но я принципиально против их запрета... В России сегодня происходит естественное сокращение числа абортов. Благодаря работе врачей, общественных и религиозных организаций, медиа - это действительно большой и общий труд ради будущего страны. У нас действуют более 1,4 тысячи кабинетов и центров по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам в период беременности", - отметила парламентарий.Политик отметила, что решение об аборте должно быть только за женщиной, она должна принимать его самостоятельно."Рожать или не рожать - решение всегда должно быть за женщиной. Она принимает решение оставить ребёнка, когда понимает, что сможет поставить его на ноги, дать образование и обеспечить перспективы в жизни... Этим запрещальщикам хоть раз в жизни побывать на месте истерзанной женщины или ребенка-отказника, до старости пожиная плоды насилия!", - заключила Пушкина.
https://ria.ru/20210621/zhirinovskiy-1737942218.html
https://ria.ru/20210513/abort-1732126278.html
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россия, московский патриархат, оксана пушкина, русская православная церковь, госдума рф, общество
В Госдуме прокомментировали заявление РПЦ об абортах
Депутат Пушкина прокомментировали заявление РПЦ об абортах
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Решение об аборте женщина должна принимать самостоятельно, недавнее заявление митрополита Волоколамского Илариона о том, что изнасилование не является причиной для аборта, - бред, написала заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина
в своем Telegram-канале.
Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата
митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил в эфире телеканала "Россия 24", что, по мнению РПЦ
, беременность в результате изнасилования не является причиной для аборта.
"Следуя логике высказывания церковного иерарха, давайте тогда отменим и уголовную ответственность за изнасилование, если оно привело к беременности? И будем расценивать это как помощь близким? Ну, ведь бред?", - написала депутат.
Пушкина добавила, что не поддерживает искусственное прерывание беременности, но против запрета абортов, их сокращение должно происходить естественным путем, так как "секспросвет, профилактика, экономика и вера в светлое будущее своей страны - основные составляющие демографической безопасности".
"Я не сторонница абортов, но я принципиально против их запрета... В России сегодня происходит естественное сокращение числа абортов. Благодаря работе врачей, общественных и религиозных организаций, медиа - это действительно большой и общий труд ради будущего страны. У нас действуют более 1,4 тысячи кабинетов и центров по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам в период беременности", - отметила парламентарий.
Политик отметила, что решение об аборте должно быть только за женщиной, она должна принимать его самостоятельно.
"Рожать или не рожать - решение всегда должно быть за женщиной. Она принимает решение оставить ребёнка, когда понимает, что сможет поставить его на ноги, дать образование и обеспечить перспективы в жизни... Этим запрещальщикам хоть раз в жизни побывать на месте истерзанной женщины или ребенка-отказника, до старости пожиная плоды насилия!", - заключила Пушкина.