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Фальков рассказал, нужен ли ПЦР-тест или QR-код для поступления в вуз
Фальков рассказал, нужен ли ПЦР-тест или QR-код для поступления в вуз - РИА Новости, 27.06.2021
Фальков рассказал, нужен ли ПЦР-тест или QR-код для поступления в вуз
Для поступления в вуз сейчас не нужен ПЦР-тест или вакцинация от коронавируса, абсолютное большинство абитуриентов подают документы удаленно, заявил министр... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T14:19
2021-06-27T14:19
2021-06-27T14:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Для поступления в вуз сейчас не нужен ПЦР-тест или вакцинация от коронавируса, абсолютное большинство абитуриентов подают документы удаленно, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Вопрос поступления никак не связан с вакцинацией сегодня, потому что абсолютное большинство выпускников подают документы удаленно", - заявил он на телеканале "Россия 1" в программе "Москва.Кремль.Путин" в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том не сложится ли ситуация так, что абитуриентам необходимо будет предоставить результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.
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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria.
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коронавирус в россии, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество
Фальков рассказал, нужен ли ПЦР-тест или QR-код для поступления в вуз
Фальков ответил на вопрос, нужны ли абитуриентам ПЦР-тесты или QR-коды для поступления в вуз