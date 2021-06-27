https://ria.ru/20210627/abiturienty-1738803224.html

Фальков рассказал, нужен ли ПЦР-тест или QR-код для поступления в вуз

Фальков рассказал, нужен ли ПЦР-тест или QR-код для поступления в вуз - РИА Новости, 27.06.2021

Фальков рассказал, нужен ли ПЦР-тест или QR-код для поступления в вуз

Для поступления в вуз сейчас не нужен ПЦР-тест или вакцинация от коронавируса, абсолютное большинство абитуриентов подают документы удаленно, заявил министр... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T14:19

2021-06-27T14:19

2021-06-27T14:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737688236_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_7def5e03e2ee3cc08fb2a2cec4d237f6.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Для поступления в вуз сейчас не нужен ПЦР-тест или вакцинация от коронавируса, абсолютное большинство абитуриентов подают документы удаленно, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Вопрос поступления никак не связан с вакцинацией сегодня, потому что абсолютное большинство выпускников подают документы удаленно", - заявил он на телеканале "Россия 1" в программе "Москва.Кремль.Путин" в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том не сложится ли ситуация так, что абитуриентам необходимо будет предоставить результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria. 2021-06-27T14:19 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество