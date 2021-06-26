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Температура в Москве не смогла побить рекорд 26 июня 2010 года

Температура в Москве не смогла побить рекорд 26 июня 2010 года - РИА Новости, 26.06.2021

Температура в Москве не смогла побить рекорд 26 июня 2010 года

Температурный рекорд 2010 года для Москвы в 33,6 градуса устоял, в субботу максимальная температура составила 33,6 градуса, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T17:08

2021-06-26T17:08

2021-06-26T17:08

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Температурный рекорд 2010 года для Москвы в 33,6 градуса устоял, в субботу максимальная температура составила 33,6 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил, что стационарный антициклон над центром Европейской России уже начал распадаться, но завтра ещё ожидается жаркая погода."Не исключаю, что завтра будет ещё рекорд", - сказал Вильфанд.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество