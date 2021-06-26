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Температура в Москве не смогла побить рекорд 26 июня 2010 года
Температура в Москве не смогла побить рекорд 26 июня 2010 года - РИА Новости, 26.06.2021
Температура в Москве не смогла побить рекорд 26 июня 2010 года
Температурный рекорд 2010 года для Москвы в 33,6 градуса устоял, в субботу максимальная температура составила 33,6 градуса, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T17:08
2021-06-26T17:08
2021-06-26T17:08
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Температурный рекорд 2010 года для Москвы в 33,6 градуса устоял, в субботу максимальная температура составила 33,6 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил, что стационарный антициклон над центром Европейской России уже начал распадаться, но завтра ещё ожидается жаркая погода."Не исключаю, что завтра будет ещё рекорд", - сказал Вильфанд.
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РИА Новости
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
Температура в Москве не смогла побить рекорд 26 июня 2010 года
Температура в Москве не дотянула до рекордных 33,6 градусов 26 июня 2010 года