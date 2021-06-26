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https://ria.ru/20210626/zelenskiy-1738749486.html
Зеленский "вытирает ноги" о конституцию, заявили в украинской оппозиции
Зеленский "вытирает ноги" о конституцию, заявили в украинской оппозиции - РИА Новости, 26.06.2021
Зеленский "вытирает ноги" о конституцию, заявили в украинской оппозиции
Президент Украины Владимир Зеленский "вытирает ноги" о конституцию, грубо нарушая основополагающие права и свободы демократического общества, говорится в... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T18:44
2021-06-26T18:44
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
112 украина
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский "вытирает ноги" о конституцию, грубо нарушая основополагающие права и свободы демократического общества, говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".В преддверии Дня конституции, который отмечается на Украине 28 июня, в "Оппозиционной платформе" решили напомнить о решениях, принятых властями и Зеленским лично, которые противоречат конституционным нормам. В том числе напомнили о санкциях против руководства "Оппозиционной платформы" и их семей, блокировании работы телеканалов "за выражение своих взглядов"."Президент вытирает ноги о конституцию Украины и бравирует этим перед народом. Конституционный кризис и полное неуважение к букве основного закона, грубое нарушение основополагающих прав и свобод демократического общества, полное попрание прав человека, преступления против свободы слова и свободы личности, гарантированных конституцией Украины, посягательство на основное национальное богатство – землю – все это "достижения" нынешней украинской власти", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии в субботу.В партии считают, что Зеленский открыто злоупотребляет своим служебным положением."Наша главная задача сегодня – защитить конституцию Украины, отстоять принципы конституционности и верховенства права, не допустить внесения в основной закон изменений, лоббируемых преступной властью и устанавливающих диктатуру "зеленой" команды", - говорится в заявлении.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
https://ria.ru/20210606/ukraina-1735808531.html
https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html
https://ria.ru/20210508/ukraina-1731422405.html
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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
Зеленский "вытирает ноги" о конституцию, заявили в украинской оппозиции
18:44 26.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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В партии ОПЗЖ заявили, что Зеленский "вытирает ноги" о конституцию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский "вытирает ноги" о конституцию, грубо нарушая основополагающие права и свободы демократического общества, говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
В преддверии Дня конституции, который отмечается на Украине 28 июня, в "Оппозиционной платформе" решили напомнить о решениях, принятых властями и Зеленским лично, которые противоречат конституционным нормам. В том числе напомнили о санкциях против руководства "Оппозиционной платформы" и их семей, блокировании работы телеканалов "за выражение своих взглядов".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 08:00
Зеленский уничтожает олигархов
"Президент вытирает ноги о конституцию Украины и бравирует этим перед народом. Конституционный кризис и полное неуважение к букве основного закона, грубое нарушение основополагающих прав и свобод демократического общества, полное попрание прав человека, преступления против свободы слова и свободы личности, гарантированных конституцией Украины, посягательство на основное национальное богатство – землю – все это "достижения" нынешней украинской власти", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии в субботу.
В партии считают, что Зеленский открыто злоупотребляет своим служебным положением.
"Наша главная задача сегодня – защитить конституцию Украины, отстоять принципы конституционности и верховенства права, не допустить внесения в основной закон изменений, лоббируемых преступной властью и устанавливающих диктатуру "зеленой" команды", - говорится в заявлении.
Кандидат в президенты от партии Слуга народа Владимир Зеленский в собственном штабе во время объявления первых итогов голосования второго тура выборов президента Украины - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 08:00
Два года Зеленского у власти — лучшее, что могло случиться с Украиной
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 08:00
Украина между ужасом без конца для себя и ужасным концом для Зеленского
 
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