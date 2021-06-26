В Раде заявили, что Зеленский хочет передать России часть Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Несколько депутатов Рады заявили, что Зеленский хочет передать России часть территории Украины
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности "строительства стены" на границе с Донбассом можно расценивать как его желание передать России часть украинской территории, говорится в официальном обращении партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) на ее сайте.
Ранее Зеленский допустил сценарий, при котором в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке страны Киеву придется разорвать все связи с Донбассом и отгородиться от региона "стеной". Он пояснил, что такие решения должен принимать украинский народ на референдуме.
"Власть Зеленского готова отказаться от Донбасса, потому что не может вести диалог и выполнить свои обязательства перед народом Украины. Она готова разрушить страну. <…> В этой логике следующим шагом должна будет стать стена, отделяющая от Украины Крым", — считают в ОПЗЖ.
Депутаты Рады отметили, Зеленский хочет использовать усталость людей от войны и заставить их на референдуме принять решение о "расчленении страны". Однако, как пояснили в партии, "фантазии" украинского лидера противоречат конституции страны.
В ОПЗЖ подчеркнули, что возвращение Донбасса в состав Украины станет возможным при условии выполнения Минских соглашений и договоренностей в рамках "нормандской четверки".