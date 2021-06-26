https://ria.ru/20210626/zelenskiy-1738697727.html

В Раде заявили, что Зеленский хочет передать России часть Украины

В Раде заявили, что Зеленский хочет передать России часть Украины - РИА Новости, 26.06.2021

В Раде заявили, что Зеленский хочет передать России часть Украины

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности "строительства стены" на границе с Донбассом можно расценивать как его желание передать России... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T01:29

2021-06-26T01:29

2021-06-26T01:29

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

донбасс

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности "строительства стены" на границе с Донбассом можно расценивать как его желание передать России часть украинской территории, говорится в официальном обращении партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) на ее сайте.Ранее Зеленский допустил сценарий, при котором в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке страны Киеву придется разорвать все связи с Донбассом и отгородиться от региона "стеной". Он пояснил, что такие решения должен принимать украинский народ на референдуме.Депутаты Рады отметили, Зеленский хочет использовать усталость людей от войны и заставить их на референдуме принять решение о "расчленении страны". Однако, как пояснили в партии, "фантазии" украинского лидера противоречат конституции страны.В ОПЗЖ подчеркнули, что возвращение Донбасса в состав Украины станет возможным при условии выполнения Минских соглашений и договоренностей в рамках "нормандской четверки".

https://ria.ru/20210625/donbass-1738578178.html

россия

донбасс

киев

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, донбасс, владимир зеленский, киев, украина, в мире