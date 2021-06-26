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В Раде заявили, что Зеленский хочет передать России часть Украины
В Раде заявили, что Зеленский хочет передать России часть Украины - РИА Новости, 26.06.2021
В Раде заявили, что Зеленский хочет передать России часть Украины
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности "строительства стены" на границе с Донбассом можно расценивать как его желание передать России... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T01:29
2021-06-26T01:29
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
донбасс
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности "строительства стены" на границе с Донбассом можно расценивать как его желание передать России часть украинской территории, говорится в официальном обращении партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) на ее сайте.Ранее Зеленский допустил сценарий, при котором в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке страны Киеву придется разорвать все связи с Донбассом и отгородиться от региона "стеной". Он пояснил, что такие решения должен принимать украинский народ на референдуме.Депутаты Рады отметили, Зеленский хочет использовать усталость людей от войны и заставить их на референдуме принять решение о "расчленении страны". Однако, как пояснили в партии, "фантазии" украинского лидера противоречат конституции страны.В ОПЗЖ подчеркнули, что возвращение Донбасса в состав Украины станет возможным при условии выполнения Минских соглашений и договоренностей в рамках "нормандской четверки".
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, донбасс, владимир зеленский, киев, украина, в мире
В Раде заявили, что Зеленский хочет передать России часть Украины
01:29 26.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Несколько депутатов Рады заявили, что Зеленский хочет передать России часть территории Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности "строительства стены" на границе с Донбассом можно расценивать как его желание передать России часть украинской территории, говорится в официальном обращении партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) на ее сайте.
Ранее Зеленский допустил сценарий, при котором в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке страны Киеву придется разорвать все связи с Донбассом и отгородиться от региона "стеной". Он пояснил, что такие решения должен принимать украинский народ на референдуме.
"Власть Зеленского готова отказаться от Донбасса, потому что не может вести диалог и выполнить свои обязательства перед народом Украины. Она готова разрушить страну. <…> В этой логике следующим шагом должна будет стать стена, отделяющая от Украины Крым", — считают в ОПЗЖ.
Депутаты Рады отметили, Зеленский хочет использовать усталость людей от войны и заставить их на референдуме принять решение о "расчленении страны". Однако, как пояснили в партии, "фантазии" украинского лидера противоречат конституции страны.
В ОПЗЖ подчеркнули, что возвращение Донбасса в состав Украины станет возможным при условии выполнения Минских соглашений и договоренностей в рамках "нормандской четверки".
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РоссияОппозиционная платформа - За жизньДонбассВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
 
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