https://ria.ru/20210626/yalta-1738729685.html

Сильный дождь накрыл Ялту спустя неделю после наводнения

Сильный дождь накрыл Ялту спустя неделю после наводнения - РИА Новости, 26.06.2021

Сильный дождь накрыл Ялту спустя неделю после наводнения

Сильный ливень с грозой накрыл Ялту спустя неделю после наводнения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T13:42

2021-06-26T13:42

2021-06-26T14:53

подтопления в крыму

ялта

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ЯЛТА, 26 июн — РИА Новости. Сильный ливень с грозой накрыл Ялту спустя неделю после наводнения, передает корреспондент РИА Новости.Сильный ливень с грозой начался около 13:00. Люди быстро покидают центр города, потоки воды текут по улицам и проезжей части.В центре Ялты слышен гром, видны молнии.Ранее региональное МЧС объявило штормовое предупреждение.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к наводнению в Керчи и нескольких населенных пунктах на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы республики. Ущерб от наводнения составил более 200 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210626/anapa-1738725184.html

ялта

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2021

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Ялта во время дождя: улицы снова подтопило В Ялте подтопило улицы и дороги из-за дождя 2021-06-26T13:42 true PT0M38S

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подтопления в крыму, ялта