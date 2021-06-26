https://ria.ru/20210626/yalta-1738729685.html
Сильный дождь накрыл Ялту спустя неделю после наводнения
Сильный дождь накрыл Ялту спустя неделю после наводнения - РИА Новости, 26.06.2021
Сильный дождь накрыл Ялту спустя неделю после наводнения
Сильный ливень с грозой накрыл Ялту спустя неделю после наводнения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T13:42
2021-06-26T13:42
2021-06-26T14:53
подтопления в крыму
ялта
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ЯЛТА, 26 июн — РИА Новости. Сильный ливень с грозой накрыл Ялту спустя неделю после наводнения, передает корреспондент РИА Новости.Сильный ливень с грозой начался около 13:00. Люди быстро покидают центр города, потоки воды текут по улицам и проезжей части.В центре Ялты слышен гром, видны молнии.Ранее региональное МЧС объявило штормовое предупреждение.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к наводнению в Керчи и нескольких населенных пунктах на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы республики. Ущерб от наводнения составил более 200 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210626/anapa-1738725184.html
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Ялта во время дождя: улицы снова подтопило
В Ялте подтопило улицы и дороги из-за дождя
2021-06-26T13:42
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PT0M38S
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подтопления в крыму, ялта
Сильный дождь накрыл Ялту спустя неделю после наводнения
13:42 26.06.2021 (обновлено: 14:53 26.06.2021)
Сильный ливень с грозой накрыл Ялту спустя неделю после наводнения