https://ria.ru/20210626/yakutiya-1738733000.html
Лучшему исполнителю древнего эпоса Олонхо вручат 700 тысяч рублей
Лучшему исполнителю древнего эпоса Олонхо вручат 700 тысяч рублей - РИА Новости, 26.06.2021
Лучшему исполнителю древнего эпоса Олонхо вручат 700 тысяч рублей
Лучшему исполнителю древнего эпоса Олонхо, победившему в конкурсе, организаторы республиканского Ысыаха Олонхо в Олекминском районе вручат 700 тысяч рублей, в... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T14:44
2021-06-26T14:44
2021-06-26T14:44
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 26 июн – РИА Новости. Лучшему исполнителю древнего эпоса Олонхо, победившему в конкурсе, организаторы республиканского Ысыаха Олонхо в Олекминском районе вручат 700 тысяч рублей, в этом году на традиционный конкурс собрались порядка 100 участников, что намного меньше, чем в предыдущие годы, сообщается на сайте регионального правительства.Отмечается, что конкурс среди исполнителей Олонхо будет идти по 4 основным категориям - дети, молодёжь, взрослые и группы. С 25 по 27 июня участники будут соревноваться в местности Аанньах Хочото города Олекминск, где специально для них возвели якутскую берестяную юрту и традиционный якутский дом - балаган.По словам постоянного члена жюри, сотрудника республиканского центра Олонхо Елены Протодьяконовой, в отличие от прошлых лет в этом году у выступающих нет ограничений по времени. Участник может рассказывать эпос хоть 10 минут, хоть 3-4 часа."Это связано с тем, что в этом году, из-за пандемии, участников конкурса значительно меньше. Всего в нём примут участие порядка 100 человек из разных районов республики…", - сказала она.Республиканский конкурс имеет солидный призовой фонд. "…обладатель Гран-при в категории "взрослые" получит 700 тысяч рублей, а победитель в категории "молодёжь" — 300 тысяч рублей. Призы предоставлены администрацией Олекминского района. Победители других категорий, лауреаты и обладатели специальных наград также будут награждены денежными призами", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о том, что массовый национальный праздник Ысыах Олонхо, который ежегодно проводится в разных районах Якутии, в этом году пройдет 26-27 июня в традиционном формате в городе Олекминск.Олонхо — древнейшее эпическое искусство якутов. В 2009 году ЮНЕСКО включило олонхо в свой список нематериального наследия человечества. Поэмы, длина которых в среднем составляет 10-15 тысяч стихотворных строк, исполняются народными сказителями (олонхосутами).
https://ria.ru/20210626/yakutiya-1738716709.html
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республика саха (якутия), юнеско, общество
Лучшему исполнителю древнего эпоса Олонхо вручат 700 тысяч рублей
В Якутии лучшему исполнителю древнего эпоса Олонхо вручат 700 тысяч рублей
ЯКУТСК, 26 июн – РИА Новости.
Лучшему исполнителю древнего эпоса Олонхо, победившему в конкурсе, организаторы республиканского Ысыаха Олонхо в Олекминском районе вручат 700 тысяч рублей, в этом году на традиционный конкурс собрались порядка 100 участников, что намного меньше, чем в предыдущие годы, сообщается на сайте
регионального правительства.
Отмечается, что конкурс среди исполнителей Олонхо будет идти по 4 основным категориям - дети, молодёжь, взрослые и группы. С 25 по 27 июня участники будут соревноваться в местности Аанньах Хочото города Олекминск, где специально для них возвели якутскую берестяную юрту и традиционный якутский дом - балаган.
По словам постоянного члена жюри, сотрудника республиканского центра Олонхо Елены Протодьяконовой, в отличие от прошлых лет в этом году у выступающих нет ограничений по времени. Участник может рассказывать эпос хоть 10 минут, хоть 3-4 часа.
"Это связано с тем, что в этом году, из-за пандемии, участников конкурса значительно меньше. Всего в нём примут участие порядка 100 человек из разных районов республики…", - сказала она.
Республиканский конкурс имеет солидный призовой фонд. "…обладатель Гран-при в категории "взрослые" получит 700 тысяч рублей, а победитель в категории "молодёжь" — 300 тысяч рублей. Призы предоставлены администрацией Олекминского района. Победители других категорий, лауреаты и обладатели специальных наград также будут награждены денежными призами", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что массовый национальный праздник Ысыах Олонхо, который ежегодно проводится в разных районах Якутии, в этом году пройдет 26-27 июня в традиционном формате в городе Олекминск.
Олонхо — древнейшее эпическое искусство якутов. В 2009 году ЮНЕСКО включило олонхо в свой список нематериального наследия человечества. Поэмы, длина которых в среднем составляет 10-15 тысяч стихотворных строк, исполняются народными сказителями (олонхосутами).