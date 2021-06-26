Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210626/yakutiya-1738733000.html
Лучшему исполнителю древнего эпоса Олонхо вручат 700 тысяч рублей
Лучшему исполнителю древнего эпоса Олонхо вручат 700 тысяч рублей - РИА Новости, 26.06.2021
Лучшему исполнителю древнего эпоса Олонхо вручат 700 тысяч рублей
Лучшему исполнителю древнего эпоса Олонхо, победившему в конкурсе, организаторы республиканского Ысыаха Олонхо в Олекминском районе вручат 700 тысяч рублей, в... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T14:44
2021-06-26T14:44
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
юнеско
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150654/14/1506541465_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_904b6c20a425b0868a5f33719843e84f.jpg
ЯКУТСК, 26 июн – РИА Новости. Лучшему исполнителю древнего эпоса Олонхо, победившему в конкурсе, организаторы республиканского Ысыаха Олонхо в Олекминском районе вручат 700 тысяч рублей, в этом году на традиционный конкурс собрались порядка 100 участников, что намного меньше, чем в предыдущие годы, сообщается на сайте регионального правительства.Отмечается, что конкурс среди исполнителей Олонхо будет идти по 4 основным категориям - дети, молодёжь, взрослые и группы. С 25 по 27 июня участники будут соревноваться в местности Аанньах Хочото города Олекминск, где специально для них возвели якутскую берестяную юрту и традиционный якутский дом - балаган.По словам постоянного члена жюри, сотрудника республиканского центра Олонхо Елены Протодьяконовой, в отличие от прошлых лет в этом году у выступающих нет ограничений по времени. Участник может рассказывать эпос хоть 10 минут, хоть 3-4 часа."Это связано с тем, что в этом году, из-за пандемии, участников конкурса значительно меньше. Всего в нём примут участие порядка 100 человек из разных районов республики…", - сказала она.Республиканский конкурс имеет солидный призовой фонд. "…обладатель Гран-при в категории "взрослые" получит 700 тысяч рублей, а победитель в категории "молодёжь" — 300 тысяч рублей. Призы предоставлены администрацией Олекминского района. Победители других категорий, лауреаты и обладатели специальных наград также будут награждены денежными призами", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о том, что массовый национальный праздник Ысыах Олонхо, который ежегодно проводится в разных районах Якутии, в этом году пройдет 26-27 июня в традиционном формате в городе Олекминск.Олонхо — древнейшее эпическое искусство якутов. В 2009 году ЮНЕСКО включило олонхо в свой список нематериального наследия человечества. Поэмы, длина которых в среднем составляет 10-15 тысяч стихотворных строк, исполняются народными сказителями (олонхосутами).
https://ria.ru/20210626/yakutiya-1738716709.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150654/14/1506541465_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_d3fa4f1f4bbfbc76ef742f2c695fb280.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), юнеско, общество
Лучшему исполнителю древнего эпоса Олонхо вручат 700 тысяч рублей
14:44 26.06.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк

В Якутии лучшему исполнителю древнего эпоса Олонхо вручат 700 тысяч рублей

Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 26 июн – РИА Новости. Лучшему исполнителю древнего эпоса Олонхо, победившему в конкурсе, организаторы республиканского Ысыаха Олонхо в Олекминском районе вручат 700 тысяч рублей, в этом году на традиционный конкурс собрались порядка 100 участников, что намного меньше, чем в предыдущие годы, сообщается на сайте регионального правительства.
Отмечается, что конкурс среди исполнителей Олонхо будет идти по 4 основным категориям - дети, молодёжь, взрослые и группы. С 25 по 27 июня участники будут соревноваться в местности Аанньах Хочото города Олекминск, где специально для них возвели якутскую берестяную юрту и традиционный якутский дом - балаган.
По словам постоянного члена жюри, сотрудника республиканского центра Олонхо Елены Протодьяконовой, в отличие от прошлых лет в этом году у выступающих нет ограничений по времени. Участник может рассказывать эпос хоть 10 минут, хоть 3-4 часа.
"Это связано с тем, что в этом году, из-за пандемии, участников конкурса значительно меньше. Всего в нём примут участие порядка 100 человек из разных районов республики…", - сказала она.
Вид на Якутск сверху - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
Вчера, 11:06Республика Саха (Якутия)
Открытие республиканского праздника Ысыах Олонхо прошло в Якутии
Республиканский конкурс имеет солидный призовой фонд. "…обладатель Гран-при в категории "взрослые" получит 700 тысяч рублей, а победитель в категории "молодёжь" — 300 тысяч рублей. Призы предоставлены администрацией Олекминского района. Победители других категорий, лауреаты и обладатели специальных наград также будут награждены денежными призами", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что массовый национальный праздник Ысыах Олонхо, который ежегодно проводится в разных районах Якутии, в этом году пройдет 26-27 июня в традиционном формате в городе Олекминск.
Олонхо — древнейшее эпическое искусство якутов. В 2009 году ЮНЕСКО включило олонхо в свой список нематериального наследия человечества. Поэмы, длина которых в среднем составляет 10-15 тысяч стихотворных строк, исполняются народными сказителями (олонхосутами).
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)ЮНЕСКООбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Опрос показал, сколько россияне могут позволить себе на неделю отпуска
08:25ЦБ ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов
08:16В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров
08:01В ДТП в Самарской области погибли три человека
07:43При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР
07:12На базе ВВС Индии прогремели два взрыва
07:00Ученые выяснили роль самцов в популяции
06:47Диетологи назвали семь неожиданных свойств черешни
05:22В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
05:19Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D
04:33Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"
04:21Трамп сравнил выборы-2020 в США с выборами 2004 года на Украине
04:17Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине
04:15Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца
04:10Трамп обвинил Байдена в разрешении достройки "Северного потока — 2"
03:48Онколог назвал самые агрессивные виды рака
03:41В "Росатоме" рассказали, как финский магнат хотел купить АЭС при Хрущеве
03:29Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея
03:25Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске
03:18Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене
Лента новостейМолния