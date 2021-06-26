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В Якутии произошла утечка нефти в реку
В Якутии произошла утечка нефти в реку - РИА Новости, 26.06.2021
В Якутии произошла утечка нефти в реку
Разлив нефтепродуктов в реку Вилюй произошел в Якутии из-за аварии на ГЭС-2 в Мирнинском районе, на месте инцидента организована проверка, сообщает пресс-служба РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T13:23
2021-06-26T13:23
республика саха (якутия)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
якутскэнерго
мирнинский район
происшествия
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ЯКУТСК, 26 июн - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов в реку Вилюй произошел в Якутии из-за аварии на ГЭС-2 в Мирнинском районе, на месте инцидента организована проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры."По требованию Якутской природоохранной прокуратуры региональным управлением Росприроднадзора организована внеплановая проверка по факту разлива нефтепродуктов, произошедшего 25.06.2021 в районе каскада Вилюйской ГЭС в Мирнинском районе. Предварительно разлив произошел в результате переполнения масляной ловушки бака аварийного слива масла ГЭС-2 вследствие короткого замыкания трансформатора", - рассказали в пресс-службе.По данным минэкологии республики, госинспекторами произведен осмотр места разлива нефтепродууктов, отобраны пробы воды."Учитывая, что в реку Вилюй впадают реки, относящиеся к объектам регионального государственного экологического надзора, в отношении ПАО "Якутскэнерго" возбуждено дело об административном правонарушении… По итогам предварительного осмотра места происшествия попадание нефтепродуктов в другие реки не зафиксировано", - добавили в ведомстве.
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республика саха (якутия), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), якутскэнерго, мирнинский район, происшествия
В Якутии произошла утечка нефти в реку
13:23 26.06.2021
 
© Фото : предоставлено Екатериной СтахорскойУтечка нефтепродуктов в реку
Утечка нефтепродуктов в реку - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© Фото : предоставлено Екатериной Стахорской

В Якутии произошла утечка нефтепродуктов в реку Вилюй из-за аварии на ГЭС-2

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ЯКУТСК, 26 июн - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов в реку Вилюй произошел в Якутии из-за аварии на ГЭС-2 в Мирнинском районе, на месте инцидента организована проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"По требованию Якутской природоохранной прокуратуры региональным управлением Росприроднадзора организована внеплановая проверка по факту разлива нефтепродуктов, произошедшего 25.06.2021 в районе каскада Вилюйской ГЭС в Мирнинском районе. Предварительно разлив произошел в результате переполнения масляной ловушки бака аварийного слива масла ГЭС-2 вследствие короткого замыкания трансформатора", - рассказали в пресс-службе.
По данным минэкологии республики, госинспекторами произведен осмотр места разлива нефтепродууктов, отобраны пробы воды.
"Учитывая, что в реку Вилюй впадают реки, относящиеся к объектам регионального государственного экологического надзора, в отношении ПАО "Якутскэнерго" возбуждено дело об административном правонарушении… По итогам предварительного осмотра места происшествия попадание нефтепродуктов в другие реки не зафиксировано", - добавили в ведомстве.
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Республика Саха (Якутия)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ЯкутскЭнергоМирнинский районПроисшествия
 
 
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