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В Якутии произошла утечка нефти в реку

В Якутии произошла утечка нефти в реку - РИА Новости, 26.06.2021

В Якутии произошла утечка нефти в реку

Разлив нефтепродуктов в реку Вилюй произошел в Якутии из-за аварии на ГЭС-2 в Мирнинском районе, на месте инцидента организована проверка, сообщает пресс-служба РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T13:23

2021-06-26T13:23

2021-06-26T13:23

республика саха (якутия)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

якутскэнерго

мирнинский район

происшествия

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ЯКУТСК, 26 июн - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов в реку Вилюй произошел в Якутии из-за аварии на ГЭС-2 в Мирнинском районе, на месте инцидента организована проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры."По требованию Якутской природоохранной прокуратуры региональным управлением Росприроднадзора организована внеплановая проверка по факту разлива нефтепродуктов, произошедшего 25.06.2021 в районе каскада Вилюйской ГЭС в Мирнинском районе. Предварительно разлив произошел в результате переполнения масляной ловушки бака аварийного слива масла ГЭС-2 вследствие короткого замыкания трансформатора", - рассказали в пресс-службе.По данным минэкологии республики, госинспекторами произведен осмотр места разлива нефтепродууктов, отобраны пробы воды."Учитывая, что в реку Вилюй впадают реки, относящиеся к объектам регионального государственного экологического надзора, в отношении ПАО "Якутскэнерго" возбуждено дело об административном правонарушении… По итогам предварительного осмотра места происшествия попадание нефтепродуктов в другие реки не зафиксировано", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210517/neft-1732638441.html

республика саха (якутия)

мирнинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), якутскэнерго, мирнинский район, происшествия