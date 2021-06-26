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В Красноярском крае ребенок пострадал при взрыве электробойлера
В Красноярском крае ребенок пострадал при взрыве электробойлера - РИА Новости, 26.06.2021
В Красноярском крае ребенок пострадал при взрыве электробойлера
Двенадцатилетняя девочка получила травмы при хлопке электрического бойлера в одном из домов Ачинска Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T14:33
2021-06-26T14:33
2021-06-26T14:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
ачинск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка получила травмы при хлопке электрического бойлера в одном из домов Ачинска Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Сегодня в Ачинске около 17.00 (13.00 мск) часов в двухэтажном кирпичном доме произошел хлопок электрического бойлера. В результате инцидента пострадали 5 квартир. Травмы получила 12-летняя девочка, находящаяся в квартире, где произошел хлопок. Она госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что жители шести квартир эвакуированы. В региональном главке МЧС сообщили, что в доме выбиты стекла, входная дверь, пострадали стены. Жильцы пострадавших квартир от временного расселения отказались, разместились у родственников и знакомых.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, ачинск, происшествия
В Красноярском крае ребенок пострадал при взрыве электробойлера
Двенадцатилетняя девочка пострадала при взрыве электробойлера в Красноярском крае