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Буланова и Булыкин рассказали, почему идут в Госдуму от "Родины"
Буланова и Булыкин рассказали, почему идут в Госдуму от "Родины" - РИА Новости, 26.06.2021
Буланова и Булыкин рассказали, почему идут в Госдуму от "Родины"
Футболист Дмитрий Булыкин и певица Татьяна Буланова, которые присоединятся к "Родине" на выборах в ГД, рассказали о причинах своего выдвижения от партии. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T15:38
2021-06-26T15:38
россия
дмитрий булыкин
партия родина
госдума рф
татьяна буланова
политика
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Футболист Дмитрий Булыкин и певица Татьяна Буланова, которые присоединятся к "Родине" на выборах в ГД, рассказали о причинах своего выдвижения от партии.В завершении речи она добавила, что хочет внести вклад в становление сильной и независимой России, а также работать на ее благо.Также в съезде принял участие известный футболист Дмитрий Булыкин, который также заявил о желании присоединиться к "Родине".Экс-футболист подчеркнул, что около семи лет играл в Европе и поэтому видел, как там живут простые люди. Он подчеркнул, что они получают удовольствие от жизни, чувствуют себя в безопасности, поэтому хочется, чтобы так же себя ощущали и незащищенные слои населения в России.
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россия, дмитрий булыкин, партия родина, госдума рф, татьяна буланова, политика
Буланова и Булыкин рассказали, почему идут в Госдуму от "Родины"
15:38 26.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Футболист Дмитрий Булыкин и певица Татьяна Буланова рассказали, почему идут в ГД от "Родины"

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Футболист Дмитрий Булыкин и певица Татьяна Буланова, которые присоединятся к "Родине" на выборах в ГД, рассказали о причинах своего выдвижения от партии.
"Я всю свою жизнь занималась творчеством. Рада, что оно любимо и востребовано. Но мне хотелось бы использовать свои достижения для помощи людям. Защитить слабых: детей, матерей, инвалидов, многодетные семьи", – сказала Буланова в своем видеообращении к делегатам съезда партии.
В завершении речи она добавила, что хочет внести вклад в становление сильной и независимой России, а также работать на ее благо.
Также в съезде принял участие известный футболист Дмитрий Булыкин, который также заявил о желании присоединиться к "Родине".
"Хочу быть полезным родине и надеюсь, это у меня получится. Все меня знают как спортсмена, который многого достиг. Меня часто просят помочь в чем-то, а я всегда стараюсь что-либо сделать. Где-то получается, а где-то нет. Я вижу, сколько у нас сейчас проблем в стране", – заявил Булыкин.
Экс-футболист подчеркнул, что около семи лет играл в Европе и поэтому видел, как там живут простые люди. Он подчеркнул, что они получают удовольствие от жизни, чувствуют себя в безопасности, поэтому хочется, чтобы так же себя ощущали и незащищенные слои населения в России.
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