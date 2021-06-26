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Буланова и Булыкин рассказали, почему идут в Госдуму от "Родины"

Буланова и Булыкин рассказали, почему идут в Госдуму от "Родины" - РИА Новости, 26.06.2021

Буланова и Булыкин рассказали, почему идут в Госдуму от "Родины"

Футболист Дмитрий Булыкин и певица Татьяна Буланова, которые присоединятся к "Родине" на выборах в ГД, рассказали о причинах своего выдвижения от партии. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T15:38

2021-06-26T15:38

2021-06-26T15:38

россия

дмитрий булыкин

партия родина

госдума рф

татьяна буланова

политика

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Футболист Дмитрий Булыкин и певица Татьяна Буланова, которые присоединятся к "Родине" на выборах в ГД, рассказали о причинах своего выдвижения от партии.В завершении речи она добавила, что хочет внести вклад в становление сильной и независимой России, а также работать на ее благо.Также в съезде принял участие известный футболист Дмитрий Булыкин, который также заявил о желании присоединиться к "Родине".Экс-футболист подчеркнул, что около семи лет играл в Европе и поэтому видел, как там живут простые люди. Он подчеркнул, что они получают удовольствие от жизни, чувствуют себя в безопасности, поэтому хочется, чтобы так же себя ощущали и незащищенные слои населения в России.

https://ria.ru/20210626/spisok-1738733665.html

россия

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россия, дмитрий булыкин, партия родина, госдума рф, татьяна буланова, политика