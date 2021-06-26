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В США заявили, что им и европейцам не хватит воли воевать с Россией

В США заявили, что им и европейцам не хватит воли воевать с Россией - РИА Новости, 26.06.2021

В США заявили, что им и европейцам не хватит воли воевать с Россией

Зарубежные читатели не первый день обсуждают недавний инцидент с британским эсминцем Defender, пересекшим российские границы. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T10:48

2021-06-26T10:48

2021-06-26T11:11

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

су-24м

нато

джо байден

владимир путин

великобритания

европа

севастополь

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Зарубежные читатели не первый день обсуждают недавний инцидент с британским эсминцем Defender, пересекшим российские границы.Новая оживленная дискуссия разгорелась под статьей Fox News, автор которой указывает на то, что со времен холодной войны это первый случай, когда Россия признала использование вооружений для противодействия продвижению военного корабля НАТО.Вместе с тем многие комментаторы признали действия Москвы обоснованными и призвали западные страны брать с нее пример."Вот как надо охранять границу! Записывайте!" – отметил Jjtt."Русские выучили на примере США, что будет, если не защищать свои границы. Впредь они могут обойтись и без предупредительных выстрелов", — считает TheProfit083.Ввиду того что британское судно приблизилось к побережью Крыма, вопрос принадлежности полуострова читатели также не обошли стороной. "Крым — часть России с 1700-х годов <…> Севастополь — российский аналог Норфолка, он веками служит домом ее Черноморскому флоту", — добавил другой.В итоге пользователи пришли к выводу, что, в случае противостояния с Россией, у Запада практически нет шансов."На самом деле русские провели испытание: а каков будет ответ США? А раз мы промолчали и не защитили союзника, который действует в международно признанных водах, то теперь русские обнаглеют еще больше", — рассуждает Kevin Michael."Эта администрация слишком бесхребетна, чтобы разобраться с Россией, Китаем или кем угодно с Ближнего Востока. Еще бы они не вытворяли что хотят", — заявил Randyrandy.Британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент. Пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу движения судна.В связи с произошедшим в МИД России вызвали посла Великобритании Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210623/esminets-1738319812.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/1738647086.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

россия

великобритания

европа

севастополь

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, нато, джо байден, владимир путин, великобритания, европа, севастополь, сша, политика