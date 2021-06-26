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В Татарстане вертолет приземлился на пляже с людьми
В Татарстане вертолет приземлился на пляже с людьми - РИА Новости, 26.06.2021
В Татарстане вертолет приземлился на пляже с людьми
Прокуратура проводит проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором вертолет приземлился прямо на пляже с отдыхающими в Татарстане, сообщил РИА... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T18:09
2021-06-26T18:09
2021-06-26T23:51
россия
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 26 июн — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором вертолет приземлился прямо на пляже с отдыхающими в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель Приволжской транспортной прокуратуры.Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором вертолет подлетает к берегу и приземляется прямо на пляже, где отдыхают люди. Автор в комментарии к видео отмечает, что вертолет пробыл на пляже недолго: поздоровался, выпил кофейку и улетел. По предварительной информации, видео было снято в городе Лаишево в Татарстане."Транспортной прокуратурой Татарстана по данной информации организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, республика татарстан (татарстан), происшествия
В Татарстане вертолет приземлился на пляже с людьми
18:09 26.06.2021 (обновлено: 23:51 26.06.2021)
Вертолет приземлился на пляже в Татарстане, прокуратура проводит проверку