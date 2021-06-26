https://ria.ru/20210626/vertolet-1738747432.html

В Татарстане вертолет приземлился на пляже с людьми

В Татарстане вертолет приземлился на пляже с людьми - РИА Новости, 26.06.2021

В Татарстане вертолет приземлился на пляже с людьми

Прокуратура проводит проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором вертолет приземлился прямо на пляже с отдыхающими в Татарстане, сообщил РИА... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T18:09

2021-06-26T18:09

2021-06-26T23:51

россия

республика татарстан (татарстан)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738747388_0:602:2095:1780_1920x0_80_0_0_758ff9a9470efacd428c60d3295a9e74.jpg

КАЗАНЬ, 26 июн — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором вертолет приземлился прямо на пляже с отдыхающими в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель Приволжской транспортной прокуратуры.Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором вертолет подлетает к берегу и приземляется прямо на пляже, где отдыхают люди. Автор в комментарии к видео отмечает, что вертолет пробыл на пляже недолго: поздоровался, выпил кофейку и улетел. По предварительной информации, видео было снято в городе Лаишево в Татарстане."Транспортной прокуратурой Татарстана по данной информации организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — сказал собеседник агентства.

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика татарстан (татарстан), происшествия