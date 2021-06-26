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Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот

Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот - РИА Новости, 26.06.2021

Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот

Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T12:11

2021-06-26T12:11

2021-06-26T12:34

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вчера завершен этап контроля, первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли с производства в гражданский оборот", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что "Спутник Лайт" планируется использовать для вакцинации переболевших и для ревакцинации.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

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2021

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вакцина "спутник лайт", россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество