Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот
12:11 26.06.2021 (обновлено: 12:34 26.06.2021)
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Вчера завершен этап контроля, первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли с производства в гражданский оборот", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что "Спутник Лайт" планируется использовать для вакцинации переболевших и для ревакцинации.
"До конца июня около 2,5 миллионов доз поступят в гражданский оборот, объемы производства будут наращиваться", - добавил Мурашко.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".