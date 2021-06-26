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В Тюмени пенсионер чуть не утонул в луже
В Тюмени пенсионер чуть не утонул в луже - РИА Новости, 26.06.2021
В Тюмени пенсионер чуть не утонул в луже
В Тюмени пожилой мужчина чуть не утонул в огромной луже, которая образовалась из-за прорыва трубопровода, сообщает портал 72.RU. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T14:23
2021-06-26T14:23
2021-06-26T19:04
тюмень
происшествия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Тюмени пожилой мужчина чуть не утонул в огромной луже, которая образовалась из-за прорыва трубопровода, сообщает портал 72.RU.Как сообщает издание, у дома № 49 по улице Газовиков произошла коммунальная авария, в результате которой затопило проезжую часть и тротуар. Пенсионер попытался перейти лужу, однако упал в воду и не смог выбраться. Ему помогли прохожие, уточняет СМИ.В администрации города подтвердили данные о произошедшей аварии.Пресс-служба "Росводоканал Тюмень" отметила, что информация об утечке поступила в диспетчерскую в 6:28, а в 6:50 аварийно-спасательная бригада прибыла на место. Она работала во дворе, когда очевидцы сообщили, что около восьми утра прохожий упал в образовавшуюся лужу. От медицинской помощи мужчина отказался, сейчас он находится дома.
https://ria.ru/20210625/sneg-1738637872.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тюмень, происшествия
В Тюмени пенсионер чуть не утонул в луже
14:23 26.06.2021 (обновлено: 19:04 26.06.2021)
В Тюмени пенсионер чуть не утонул в луже из-за прорыва трубопровода
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
В Тюмени
пожилой мужчина чуть не утонул в огромной луже, которая образовалась из-за прорыва трубопровода, сообщает портал 72.RU.
Как сообщает издание, у дома № 49 по улице Газовиков произошла коммунальная авария, в результате которой затопило проезжую часть и тротуар.
Пенсионер попытался перейти лужу, однако упал в воду и не смог выбраться. Ему помогли прохожие, уточняет СМИ.
В администрации города подтвердили данные о произошедшей аварии.
Пресс-служба "Росводоканал Тюмень" отметила, что информация об утечке поступила в диспетчерскую в 6:28, а в 6:50 аварийно-спасательная бригада прибыла на место. Она работала во дворе, когда очевидцы сообщили, что около восьми утра прохожий упал в образовавшуюся лужу. От медицинской помощи мужчина отказался, сейчас он находится дома.