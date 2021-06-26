https://ria.ru/20210626/utopayuschiy-1738731600.html

В Тюмени пенсионер чуть не утонул в луже

В Тюмени пенсионер чуть не утонул в луже - РИА Новости, 26.06.2021

В Тюмени пенсионер чуть не утонул в луже

В Тюмени пожилой мужчина чуть не утонул в огромной луже, которая образовалась из-за прорыва трубопровода, сообщает портал 72.RU. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T14:23

2021-06-26T14:23

2021-06-26T19:04

тюмень

происшествия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Тюмени пожилой мужчина чуть не утонул в огромной луже, которая образовалась из-за прорыва трубопровода, сообщает портал 72.RU.Как сообщает издание, у дома № 49 по улице Газовиков произошла коммунальная авария, в результате которой затопило проезжую часть и тротуар. Пенсионер попытался перейти лужу, однако упал в воду и не смог выбраться. Ему помогли прохожие, уточняет СМИ.В администрации города подтвердили данные о произошедшей аварии.Пресс-служба "Росводоканал Тюмень" отметила, что информация об утечке поступила в диспетчерскую в 6:28, а в 6:50 аварийно-спасательная бригада прибыла на место. Она работала во дворе, когда очевидцы сообщили, что около восьми утра прохожий упал в образовавшуюся лужу. От медицинской помощи мужчина отказался, сейчас он находится дома.

https://ria.ru/20210625/sneg-1738637872.html

тюмень

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, происшествия