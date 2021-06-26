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В Псковской области четыре человека пострадали из-за урагана
В Псковской области четыре человека пострадали из-за урагана - РИА Новости, 26.06.2021
В Псковской области четыре человека пострадали из-за урагана
Четыре человека получили травмы из-за сильного ветра с дождем на юге Псковской области, одного из них госпитализировали, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T08:16
2021-06-26T08:36
михаил ведерников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
псковская область
великие луки
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Четыре человека получили травмы из-за сильного ветра с дождем на юге Псковской области, одного из них госпитализировали, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."Особенно пострадали Великолукский, Бежаницкий, Куньинский, Опочецкий, Себежский, Усвятский районы и город Великие Луки", — написал он в Instagram-аккаунте.По словам Ведерникова, к позднему вечеру пятницы непогода оставила без электричества "почти тысячу" населенных пунктов."Энергетики, МЧС и пожарные работают по максимуму возможностей… Повреждения масштабные. Восстановление однозначно займет больше суток", — рассказал псковский губернатор.Он добавил, что с пациентами и персоналом медучреждений региона "везде всё в порядке".Накануне Ведерников сообщал, что сильный ураган в Псковской области оставил без света COVID-стационар в Великих Луках, который переключили на дизель-генератор, обеспечив быстрый перезапуск кислородной станции. Непогода также вызвала сбой в электроснабжении детской городской больницы в Великих Луках и местной подстанции скорой помощи.
https://ria.ru/20210607/tuva-1736015787.html
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псковская область
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михаил ведерников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), псковская область, великие луки, происшествия
В Псковской области четыре человека пострадали из-за урагана
08:16 26.06.2021 (обновлено: 08:36 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Четыре жителя Псковской области пострадали из-за урагана, один из них в больнице

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Четыре человека получили травмы из-за сильного ветра с дождем на юге Псковской области, одного из них госпитализировали, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Особенно пострадали Великолукский, Бежаницкий, Куньинский, Опочецкий, Себежский, Усвятский районы и город Великие Луки", — написал он в Instagram-аккаунте.
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По словам Ведерникова, к позднему вечеру пятницы непогода оставила без электричества "почти тысячу" населенных пунктов.
"Энергетики, МЧС и пожарные работают по максимуму возможностей… Повреждения масштабные. Восстановление однозначно займет больше суток", — рассказал псковский губернатор.
Он добавил, что с пациентами и персоналом медучреждений региона "везде всё в порядке".
Накануне Ведерников сообщал, что сильный ураган в Псковской области оставил без света COVID-стационар в Великих Луках, который переключили на дизель-генератор, обеспечив быстрый перезапуск кислородной станции. Непогода также вызвала сбой в электроснабжении детской городской больницы в Великих Луках и местной подстанции скорой помощи.
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Михаил ВедерниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Псковская областьВеликие ЛукиПроисшествия
 
 
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