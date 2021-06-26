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В Ульяновске загорелся торговый центр
В Ульяновске загорелся торговый центр - РИА Новости, 26.06.2021
В Ульяновске загорелся торговый центр
Пожар произошел в субботу в торговом центре в Ульяновске, эвакуированы 58 человек, никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:39
2021-06-26T17:25
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ульяновск
происшествия
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САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Пожар произошел в субботу в торговом центре в Ульяновске, эвакуированы 58 человек, никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.По данным ведомства, в 15.20 (14.20 мск) поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в двухэтажном здании торгового центра по адресу: проспект Созидателей, 116."При проведение разведки было обнаружено загорание в отделе микроэлектроники размером 10 на 15 метров… На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытого горения не наблюдалось. Наблюдается сильное задымление на первом этаже... В 14.56 мск локализация (на площади) 150 квадратных метров. Пострадавших, погибших нет. Эвакуировано 58 человек, из них 8 детей", - говорится в сообщении.На место направлены сотрудники Госпожнадзора. Причина пожара устанавливается, уточнили в главке.Пожарные в Ульяновске в субботу ликвидировали возгорание в торговом центре, откуда из-за пожара были эвакуированы 58 человек, никто не пострадал, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Ликвидация открытого горения в 16.34 (15.34 мск)", - сказала собеседница агентства.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ульяновск, происшествия
В Ульяновске загорелся торговый центр
16:39 26.06.2021 (обновлено: 17:25 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре
Пожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В Ульяновске загорелся торговый центр

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САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Пожар произошел в субботу в торговом центре в Ульяновске, эвакуированы 58 человек, никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, в 15.20 (14.20 мск) поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в двухэтажном здании торгового центра по адресу: проспект Созидателей, 116.
"При проведение разведки было обнаружено загорание в отделе микроэлектроники размером 10 на 15 метров… На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытого горения не наблюдалось. Наблюдается сильное задымление на первом этаже... В 14.56 мск локализация (на площади) 150 квадратных метров. Пострадавших, погибших нет. Эвакуировано 58 человек, из них 8 детей", - говорится в сообщении.
На место направлены сотрудники Госпожнадзора. Причина пожара устанавливается, уточнили в главке.
Пожарные в Ульяновске в субботу ликвидировали возгорание в торговом центре, откуда из-за пожара были эвакуированы 58 человек, никто не пострадал, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Ликвидация открытого горения в 16.34 (15.34 мск)", - сказала собеседница агентства.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УльяновскПроисшествия
 
 
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