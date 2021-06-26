https://ria.ru/20210626/ukraina-1738738413.html

В РПЦ сочли закон о коренных народах Украины ударом по русским и Донбассу

В РПЦ сочли закон о коренных народах Украины ударом по русским и Донбассу - РИА Новости, 26.06.2021

В РПЦ сочли закон о коренных народах Украины ударом по русским и Донбассу

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал ударом по русскоязычному населению Украины РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T15:56

2021-06-26T15:56

2021-06-26T15:56

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал ударом по русскоязычному населению Украины и Донбассу то, что русские не вошли в предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским перечень коренных народов страны.Зеленский ранее внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов. Коренными народами будут признаны только представители тех этнических сообществ, которые не имеют собственного государства за пределами Украины.По мнению митрополита, исключение русских из числа коренных народов Украины - это полный нонсенс. "Если государственный лидер хочет в стране сохранить стабильность, если он хочет, чтобы каждый житель этой страны чувствовал себя ее полноценным гражданином, то не должно проводиться деление на коренные и некоренные народы… Если бы российский лидер решил поделить народы, населяющие Россию, на коренные и некоренные, я думаю, это привело бы к распаду страны", - добавил он.

https://ria.ru/20210609/putin-1736368350.html

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россия, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире