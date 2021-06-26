В РПЦ сочли закон о коренных народах Украины ударом по русским и Донбассу
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
В РПЦ назвали закон о коренных народах Украины ударом по русским и Донбассу
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал ударом по русскоязычному населению Украины и Донбассу то, что русские не вошли в предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским перечень коренных народов страны.
Зеленский ранее внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов. Коренными народами будут признаны только представители тех этнических сообществ, которые не имеют собственного государства за пределами Украины.
"Невозможно делать заявления о сохранении целостности государства и одновременно делить народы на коренные и некоренные. Конечно, это удар, направленный прежде всего по русскоязычному населению Украины, это удар, который направлен по Донбассу, это удар, который направлен по тем многим людям, которые говорят на русском языке, но при этом являются патриотами своей страны, гражданами своей страны, имеют украинские паспорта", - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
По мнению митрополита, исключение русских из числа коренных народов Украины - это полный нонсенс. "Если государственный лидер хочет в стране сохранить стабильность, если он хочет, чтобы каждый житель этой страны чувствовал себя ее полноценным гражданином, то не должно проводиться деление на коренные и некоренные народы… Если бы российский лидер решил поделить народы, населяющие Россию, на коренные и некоренные, я думаю, это привело бы к распаду страны", - добавил он.