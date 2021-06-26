https://ria.ru/20210626/ukraina-1738702134.html

Рябков назвал условие подключения США к урегулированию на Украине

Рябков назвал условие подключения США к урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.06.2021

Рябков назвал условие подключения США к урегулированию на Украине

Москва допускает подключение США к украинскому урегулированию, если Вашингтон сможет повлиять на Киев для выполнения минских соглашений, пока этого не... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T05:11

2021-06-26T05:11

2021-06-26T05:11

мид украины

владимир зеленский

сергей рябков

москва

сша

киев

в мире

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва допускает подключение США к украинскому урегулированию, если Вашингтон сможет повлиять на Киев для выполнения минских соглашений, пока этого не наблюдается, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.Ранее в МИД Украины заявили, что тема привлечения США к мирному урегулированию в Донбассе будет ключевой в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон в конце июля.По словам Рябкова, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать."Я не обсуждаю никакие форматы. Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях. Здесь главное - позиция и подход. При нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

https://ria.ru/20210626/zelenskiy-1738697727.html

москва

сша

киев

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мид украины, владимир зеленский, сергей рябков, москва, сша, киев, в мире