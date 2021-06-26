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Рябков назвал условие подключения США к урегулированию на Украине
Рябков назвал условие подключения США к урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.06.2021
Рябков назвал условие подключения США к урегулированию на Украине
Москва допускает подключение США к украинскому урегулированию, если Вашингтон сможет повлиять на Киев для выполнения минских соглашений, пока этого не... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T05:11
2021-06-26T05:11
мид украины
владимир зеленский
сергей рябков
москва
сша
киев
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва допускает подключение США к украинскому урегулированию, если Вашингтон сможет повлиять на Киев для выполнения минских соглашений, пока этого не наблюдается, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.Ранее в МИД Украины заявили, что тема привлечения США к мирному урегулированию в Донбассе будет ключевой в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон в конце июля.По словам Рябкова, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать."Я не обсуждаю никакие форматы. Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях. Здесь главное - позиция и подход. При нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
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мид украины, владимир зеленский, сергей рябков, москва, сша, киев, в мире
Рябков назвал условие подключения США к урегулированию на Украине
05:11 26.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Замглавы МИД Сергей Рябков назвал условие подключения США к урегулированию на Украине

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва допускает подключение США к украинскому урегулированию, если Вашингтон сможет повлиять на Киев для выполнения минских соглашений, пока этого не наблюдается, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Ранее в МИД Украины заявили, что тема привлечения США к мирному урегулированию в Донбассе будет ключевой в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон в конце июля.
"Я не знаю, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем. Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе. Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают намерения Киева.
По словам Рябкова, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать.
"Я не обсуждаю никакие форматы. Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях. Здесь главное - позиция и подход. При нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
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МИД УкраиныВладимир ЗеленскийСергей РябковМоскваСШАКиевВ мире
 
 
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