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В Уфе один человек погиб при взрыве баллона в жилом доме

В Уфе один человек погиб при взрыве баллона в жилом доме - РИА Новости, 26.06.2021

В Уфе один человек погиб при взрыве баллона в жилом доме

Один мужчина погиб, еще один пострадал в результате хлопка баллона в Уфе, сообщает ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T11:26

2021-06-26T11:26

2021-06-26T11:43

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уфа

происшествия

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УФА, 26 июн – РИА Новости. Один мужчина погиб, еще один пострадал в результате хлопка баллона в Уфе, сообщает ГУМЧС по Башкирии.По данным ведомства, в 11.40 (9.40 мск) в главное управление МЧС России по Башкирии поступило сообщение, что по улице Петергофская, 2а в Уфе пострадали люди.Согласно открытым данным, по данному адресу расположен технический сервис, где ремонтируют автомобили."По прибытию к месту сотрудников МЧС России установлено, что при проведении резательных работ произошел хлопок баллона. Горения нет. К сожалению, один мужчина погиб, один пострадал, доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210408/kemerovo-1727308882.html

россия

уфа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия