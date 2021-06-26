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В Уфе один человек погиб при взрыве баллона в жилом доме
В Уфе один человек погиб при взрыве баллона в жилом доме - РИА Новости, 26.06.2021
В Уфе один человек погиб при взрыве баллона в жилом доме
Один мужчина погиб, еще один пострадал в результате хлопка баллона в Уфе, сообщает ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T11:26
2021-06-26T11:43
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
происшествия
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УФА, 26 июн – РИА Новости. Один мужчина погиб, еще один пострадал в результате хлопка баллона в Уфе, сообщает ГУМЧС по Башкирии.По данным ведомства, в 11.40 (9.40 мск) в главное управление МЧС России по Башкирии поступило сообщение, что по улице Петергофская, 2а в Уфе пострадали люди.Согласно открытым данным, по данному адресу расположен технический сервис, где ремонтируют автомобили."По прибытию к месту сотрудников МЧС России установлено, что при проведении резательных работ произошел хлопок баллона. Горения нет. К сожалению, один мужчина погиб, один пострадал, доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия
В Уфе один человек погиб при взрыве баллона в жилом доме
11:26 26.06.2021 (обновлено: 11:43 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Уфе один человек погиб и один пострадал при взрыве баллона в жилом доме

Читать ria.ru в
УФА, 26 июн – РИА Новости. Один мужчина погиб, еще один пострадал в результате хлопка баллона в Уфе, сообщает ГУМЧС по Башкирии.
По данным ведомства, в 11.40 (9.40 мск) в главное управление МЧС России по Башкирии поступило сообщение, что по улице Петергофская, 2а в Уфе пострадали люди.
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Согласно открытым данным, по данному адресу расположен технический сервис, где ремонтируют автомобили.
"По прибытию к месту сотрудников МЧС России установлено, что при проведении резательных работ произошел хлопок баллона. Горения нет. К сожалению, один мужчина погиб, один пострадал, доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УфаПроисшествия
 
 
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