https://ria.ru/20210626/tsepovyaz-1738755075.html

Против экс-жены Цеповяза не стали заводить дело, сообщил источник

Против экс-жены Цеповяза не стали заводить дело, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2021

Против экс-жены Цеповяза не стали заводить дело, сообщил источник

Полиция Кущевского района Краснодарского края не стала возбуждать уголовное дело против бывшей жены банды Цапков Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней и ее юриста РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T20:13

2021-06-26T20:13

2021-06-26T20:13

россия

наталья стришняя

вячеслав цеповяз

сергей цапок

краснодарский край

судебный процесс по кущевскому делу

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полиция Кущевского района Краснодарского края не стала возбуждать уголовное дело против бывшей жены банды Цапков Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней и ее юриста по заявлению Вячеслава и Андрея Цеповязов, а также бывшего заместителя гендиректора ООО "Слава Кубани" Вячеслава Тесли, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее источник РИА Новости сообщил, что братья Цеповязы, старший Вячеслав и младший Андрей, и Тесля написали на Наталью Стришнюю заявление в полицию, заявив, что она присвоила компанию ООО "Слава Кубани", ранее принадлежавшую Вячеславу Цеповязу, а после – его матери."После проведения проверки было решено не возбуждать уголовное дело по статье о мошенничестве", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что разногласия, согласно результатам предварительной проверки, носят гражданско-правовой характер и должны решаться в порядка гражданского судопроизводства.Как уточнил источник РИА Новости, заявление от Андрея Цеповяза о мошенничестве на Стришнюю поступило в полицию в 2019 году. Заявитель считал, что она с 2011 по 2012 годы присвоила 36 земельных участков площадью 4 135,5 га (более 41 миллиона квадратных метров) сельскохозяйственного назначения, принадлежащих Тамаре Цеповяз (матери Андрея и Вячеслава).По словам собеседника агентства, было установлено, что, действительно, в 2011 году 100% доли ООО "Слава Кубани", принадлежавших Тамаре Цеповяз, перешли Стришней (тогда, до развода с Вячеславом Цеповязом, она носила его фамилию). Позднее, в феврале 2013 года, Тамара Цеповяз умерла.В своих объяснениях Андрей Цеповяз утверждал, что его мать негативно относилась к невестке, считая ее "амбициозной и высокомерной", уточнил источник. При этом Наталья Цеповяз (Стришняя) водила дружбу с семьей Цапков – Сергеем (глава ОПГ "Цапки", умер в 2014 году в краснодарском СИЗО) и его женой.Кроме того, как заявлял Цеповяз-младший, именно Сергей Цапок заставил его брата ввести Наталью Цеповяз в состав участников ООО "Слава Кубани" с долей в 90%, назначив ее также генеральным директором фирмы, сообщил собеседник агентства. Позднее Вячеслав смог уговорить ее уступить обратно 90% доли ему же, после чего Цеповяз-старший передал 100% доли компании своему другу Вячеславу Тесле, затем компанию "отдали" матери Цеповязов Тамаре, рассказал источник.Спустя некоторое время после того, как Вячеслава Цеповяза арестовали по обвинению в убийстве, его жена, как утверждал Андрей Цеповяз, скандалами и давлением, в феврале 2011 года заставила их с Вячеславом мать Тамару назначить ее генеральным директором ООО "Слава Кубани". Одновременно Тамара Цеповяз оформила завещание, в котором передавала своему сыну Вячеславу компанию и земельные участки площадью около 5600 га, что не понравилось Наталье, рассказал источник о заявлении Андрея Цеповяза.В начале января 2013 года Андрей Цеповяз с матерью узнали, что Тамара с ноября 2011 года не является собственником земель и ООО "Слава Кубани". Как утверждал Андрей Цеповяз, Наталья Цеповяз обманом заставила его мать подписать документы, фактически отчуждавшие земли и компанию в пользу невестки, сказал источник.Показания, полученные в ходе опроса Андрея Цеповяза, опровергает нотариус Краснодарского края: в ходе беседы с полицейским она заявила, что мать братьев-Цеповязов Тамара действительно передала документы, передающие Наталье земли и компанию "ООО Слава Кубани", все происходило 2 ноября 2011 года. По утверждению нотариуса, на тот момент обе женщины находились в "в здравии", отдавали отчет своим действиям, и ни на одну из них не оказывалось давления.

https://ria.ru/20210624/banda-1738442324.html

https://ria.ru/20201104/kuschevka-1582920079.html

https://ria.ru/20201104/ubiystvo-1582646242.html

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россия, наталья стришняя, вячеслав цеповяз, сергей цапок, краснодарский край, судебный процесс по кущевскому делу, происшествия