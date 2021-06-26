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В ЦАР при нападении на транспорт "Врачей без границ" погибла женщина
В ЦАР при нападении на транспорт "Врачей без границ" погибла женщина - РИА Новости, 26.06.2021
В ЦАР при нападении на транспорт "Врачей без границ" погибла женщина
Женщина погибла, еще три человека, в том числе мать и ее ребенок пострадали в результате нападения вооруженных людей на транспорт гуманитарной организации... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T23:27
2021-06-26T23:27
2021-06-26T23:27
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Женщина погибла, еще три человека, в том числе мать и ее ребенок пострадали в результате нападения вооруженных людей на транспорт гуманитарной организации "Врачей без границ" (MSF) в Центральноафриканской республике (ЦАР), сообщила организация.По данным отделения MSF в Западной и Центральной Африке, вооруженные люди устроили засаду и напали на мотоциклистов, нанятых организацией для перевозки пациентов в город Батангафо.Организация осудила "продолжающиеся происшествия, затрагивающие медицинскую миссию в ЦАР". По данным MSF, это третье подобное нападение за июнь.Накануне "Врачи без границ" сообщили, что трое сотрудников организации, в том числе гражданка Испании, стали жертвами вооруженного конфликта в Эфиопии.
https://ria.ru/20210531/tsar-1734884573.html
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врачи без границ, цар, испания, эфиопия, в мире
В ЦАР при нападении на транспорт "Врачей без границ" погибла женщина
В ЦАР при нападении на транспорт "Врачей без границ" погибла женщина