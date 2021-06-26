https://ria.ru/20210626/transformatsiya-1738726265.html

Президиум правкомиссии одобрил стратегии цифровой трансформации экономики

Президиум правкомиссии одобрил стратегии цифровой трансформации экономики - РИА Новости, 26.06.2021

Президиум правкомиссии одобрил стратегии цифровой трансформации экономики

Президиум правительственной комиссии РФ по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T12:51

2021-06-26T12:51

2021-06-26T12:51

россия

дмитрий чернышенко

технологии

экономика

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президиум правительственной комиссии РФ по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности одобрил стратегии цифровой трансформации российской экономики, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания президиума."События этого года, а также решительные действия государства и бизнеса помогли нам сформировать программы, от которых будет зависеть благосостояние всей страны. Мы утвердили стратегии цифровой трансформации и приступим к планомерной реализации принятых документов", - сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.В ходе заседания были рассмотрены стратегии цифровой трансформации отраслей российской экономики и социальной сферы. Они затрагивают 13 направлений: здравоохранение, образование, госуправление, строительство, городское хозяйство и ЖКХ, транспорт, энергетика, наука, сельское хозяйство, финансовые услуги, промышленность, экология и социальная сфера.Каждая стратегия предусматривает использование технологий искусственного интеллекта и масштабирование отечественных решений. На президиуме правкомиссии стратегии представил статс-секретарь - замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак. В заседании также участвовали глава Минцифры Максут Шадаев, замглавы Минцифры Олег Качанов и другие сотрудники ведомства.Заместитель председателя правительства напомнил, что в июле 2020 года президент РФ Владимир Путин утвердил "Цифровую трансформацию" в качестве национальной цели, что стало отправной точкой в формировании локальных программ. "В конце прошлого года федеральные органы власти разработали собственные программы цифровой трансформации и назначили лидеров, ответственных за реализацию принятых документов", - указал вице-премьер."Позднее к формированию аналогичных программ приступили субъекты Российской Федерации, государственные корпорации и компании с государственным участием. Параллельно цифровизация охватывала все сферы российского бизнеса, который стремительно менялся под влиянием пандемии", - добавил Чернышенко.

https://ria.ru/20210623/tsifrovizatsiya-1738213814.html

https://ria.ru/20210610/pravitelstvo-1736465875.html

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россия, дмитрий чернышенко, технологии, экономика